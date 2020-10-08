Вищий антикорупційний суд залишив без змін запобіжний захід депутату Юрченку



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Термін дії запобіжного заходу Юрченка закінчується 9 листопада 2020 року

Апеляцію боку захисту було відхилено

Вищий антикорупційний суд залишив без змін запобіжний захід народному депутату України Олександру Юрченку у вигляді утримання під вартою з альтернативою застави в 3 млн гривень. Відповідне рішення було прийнято Апеляційною палатою, передає прес-служба ВАКС.

Термін дії запобіжного заходу Юрченка закінчується 9 листопада 2020 року.

«За результатами судового розгляду суд залишив в силі рішення слідчого судді», – повідомили в ВАКС.

Нагадаємо, 15 вересня суд арештував помічника нардепа Юрченка. Він не визнає провину.

Раніше генеральний прокурор Ірина Венедіктова заявила, що оголосить про підозру нардепу Юрченку, за умови, якщо «буде достатньо підстав».

Нагадаємо, нардеп Гео Лерос заявив про затримання на великому хабарі помічника «слуги народу» Олександра Юрченка.

Помічник нардепа начебто взяв перші 13 тис. із 20 тис. доларів, які призначалися депутату Юрченку за законопроєкт, пов’язаний із побутовими відходами.

Повідомлялося, що Юрченко добровільно напише заяву на вихід з фракції «Слуга народу» у зв'язку зі скандалом, пов'язаним з його помічником.

Голова фракції «Слуга народу» Давид Арахамія вважає, що Юрченко повинен скласти повноваження.

Крім того, 25 вересня, за депутата Юрченка внесли заставу і він вийшов із СІЗО.