Усі авіакомпанії світу закрили польоти до Ізраїлю

Ізраїль повністю закрив небо на три дні

Через загострення ізраїльсько-палестинського конфлікту всі іноземні авіаперевізники призупинили польоти до Ізраїлю. Про це повідомила державна ізраїльська радіостанція Kan.

Як повідомляється, авіакомпанії змушені були піти на такий крок через ракетні обстріли із Сектора Гази.

При цьому одними з останніх призупинили польоти до Ізраїлю авіакомпанії з Об'єднаних Арабських Еміратів.

Водночас у посольстві Молдови повідомили, що Ізраїль повністю закрив небо на три дні.

«У зв'язку з масовими ракетними ударами по ізраїльській території, включаючи ізраїльські аеропорти, з міркувань безпеки, ізраїльська влада заборонила всі рейси до Ізраїлю і з Ізраїлю до 17 травня 2021 року включно», – зазначили в дипвідомстві.

Нагадаємо, з 10 травня із Сектора Газа по Ізраїлю випустили більше 2,8 тисячі ракет. При цьому в «Хамас» стверджують, що можуть продовжувати обстріли місяцями.

До слова, у Європі 15 травня пройшли акції на підтримку Палестини на тлі загострення конфлікту з Ізраїлем.