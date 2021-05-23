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    Генсек НАТО виступив за міжнародне розслідування інциденту в Мінську

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    Єнс Столтенберг відреагував на &laquo;серйозний і небезпечний&raquo; інцидент у Білорусі - Генсек НАТО виступив за міжнародне розслідування інциденту в Мінську

    Єнс Столтенберг відреагував на «серйозний і небезпечний» інцидент у Білорусі

    Білорусь повинна забезпечити безпечне повернення членів екіпажу і всіх пасажирів, наголосив генсек НАТО

    НАТО вважає, що інцидент із примусовою посадкою літака Ryanair в Мінську вимагає міжнародного розслідування.

    Про це заявив у Twitter генсек НАТО Єнс Столтенберг.

    «Ми уважно стежимо за примусовою посадкою в Білорусі рейсу, що прямував до Вільнюса, і за повідомленнями про затримання опозиціонера Романа Протасевича. Це серйозний і небезпечний інцидент, який вимагає міжнародного розслідування», – зазначив Столтенберг.

    Генсек НАТО додав, що Білорусь повинна забезпечити безпечне повернення членів екіпажу і всіх пасажирів.

    Зазначимо, білоруська сторона через диспетчерів погрожувала збити літак Ryanair, якщо він не виконає екстрену посадку в Мінську, стверджують у білоруській опозиції.

    Як відомо, Польща вимагає від ЄС негайних санкцій проти Лукашенка за захоплення літака. Також Україна вимагає від Білорусі негайно звільнити Олега Протасевича.

    У неділю зранку стало відомо про те, що в аеропорту Мінська екстрено сів літак Ryanair через повідомлення про вибухівку на борту.

    Згодом стало відомо, що білоруські силовики затримали колишнього головного редактора Telegram-каналу Nexta Романа Протасевича, що знаходився на його борту. Для того, щоб примусити літак сісти, в повітря були підняті винищувачі МіГ-29.

    При цьому незадовго до вильоту Протасевич повідомив про стеження за ним у аеропорту Афін.

    Лідер білоруської опозиції Світлана Тихановська наголошує, що оскільки Протасевич звинувачується у тероризмі, на батьківщині йому може загрожувати смертна кара.

    Народний депутат України від партії «Слуга народу» Євгеній Шевченко розмістив після затримання схвальний пост щодо білоруського президента на своїй сторінці у Facebook.

    Також нардеп Ілля Кива привітав білоруські спецслужби із «блискучою операцією» із затримання Протасевича.

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    Теги: Білорусь НАТО літак розслідування Ryanair Єнс Столтенберг опозиція
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    Генсек НАТО виступив за міжнародне розслідування інциденту в Мінську