Литва почала розслідування ситуації у Мінську за статтею «захоплення літака»

Литва проводить розслідування за двома статтями Кримінального кодексу – про примусове зникнення і захоплення літака

Генпрокуратура Литви почала досудове розслідування за фактом захоплення літака, що летів рейсом Афіни-Вільнюс і вимушено здійснив посадку в Мінську.

Про це з посиланням на керівницю з питань комунікації Генпрокуратури Литви Еляну Мартінонене повідомляє Delfi.

Зазначається, що друге розслідування почали у зв’язку із забороненим поводженням з людьми.

Дану інформацію підтверджує і білоруська служба «Радіо Свобода» з посиланням на слова заступника комісара поліції Литви Арунаса Павлаускаса.

У поліції Литви повідомили, що проводять розслідування «за двома статтями Кримінального кодексу – про примусове зникнення і захоплення літака».

Напередлодні литовський президент Гітанас Науседа вимагає негайного звільнення білоруського опозиціонера Романа Протасевича, затриманого в Мінську після примусової посадки його літака.

Як відомо, Польща вимагає від ЄС негайних санкцій проти Лукашенка за захоплення літака. Також Україна вимагає від Білорусі негайно звільнити Олега Протасевича. А генсек НАТО виступив за міжнародне розслідування інциденту в Мінську

У неділю зранку стало відомо про те, що в аеропорту Мінська екстрено сів літак Ryanair через повідомлення про вибухівку на борту.

Згодом стало відомо, що білоруські силовики затримали колишнього головного редактора Telegram-каналу Nexta Романа Протасевича, що знаходився на його борту. Для того, щоб примусити літак сісти, в повітря були підняті винищувачі МіГ-29.

При цьому незадовго до вильоту Протасевич повідомив про стеження за ним у аеропорту Афін.

Лідер білоруської опозиції Світлана Тихановська наголошує, що оскільки Протасевич звинувачується у тероризмі, на батьківщині йому може загрожувати смертна кара.

Народний депутат України від партії «Слуга народу» Євгеній Шевченко розмістив після затримання схвальний пост щодо білоруського президента на своїй сторінці у Facebook.

Також нардеп Ілля Кива привітав білоруські спецслужби із «блискучою операцією» із затримання Протасевича.