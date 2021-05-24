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    Литва почала розслідування ситуації у Мінську за статтею «захоплення літака»

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    23 травня у Мінську примусово сів літак сполученням Афіни-Вільнюс - Литва почала розслідування ситуації у Мінську за статтею «захоплення літака»
    23 травня у Мінську примусово сів літак сполученням Афіни-Вільнюс
    Фото: Andrius Sytas

    Литва проводить розслідування за двома статтями Кримінального кодексу – про примусове зникнення і захоплення літака

    Генпрокуратура Литви почала досудове розслідування за фактом захоплення літака, що летів рейсом Афіни-Вільнюс і вимушено здійснив посадку в Мінську.

    Про це з посиланням на керівницю з питань комунікації Генпрокуратури Литви Еляну Мартінонене повідомляє Delfi.

    Зазначається, що друге розслідування почали у зв’язку із забороненим поводженням з людьми.

    Дану інформацію підтверджує і білоруська служба «Радіо Свобода» з посиланням на слова заступника комісара поліції Литви Арунаса Павлаускаса.

    У поліції Литви повідомили, що проводять розслідування «за двома статтями Кримінального кодексу – про примусове зникнення і захоплення літака».

    Напередлодні литовський президент Гітанас Науседа вимагає негайного звільнення білоруського опозиціонера Романа Протасевича, затриманого в Мінську після примусової посадки його літака.

    Як відомо, Польща вимагає від ЄС негайних санкцій проти Лукашенка за захоплення літака. Також Україна вимагає від Білорусі негайно звільнити Олега Протасевича. А генсек НАТО виступив за міжнародне розслідування інциденту в Мінську

    У неділю зранку стало відомо про те, що в аеропорту Мінська екстрено сів літак Ryanair через повідомлення про вибухівку на борту.

    Згодом стало відомо, що білоруські силовики затримали колишнього головного редактора Telegram-каналу Nexta Романа Протасевича, що знаходився на його борту. Для того, щоб примусити літак сісти, в повітря були підняті винищувачі МіГ-29.

    При цьому незадовго до вильоту Протасевич повідомив про стеження за ним у аеропорту Афін.

    Лідер білоруської опозиції Світлана Тихановська наголошує, що оскільки Протасевич звинувачується у тероризмі, на батьківщині йому може загрожувати смертна кара.

    Народний депутат України від партії «Слуга народу» Євгеній Шевченко розмістив після затримання схвальний пост щодо білоруського президента на своїй сторінці у Facebook.

    Також нардеп Ілля Кива привітав білоруські спецслужби із «блискучою операцією» із затримання Протасевича.

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    Теги: Білорусь прокуратура літак Литва розслідування Ryanair
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    Литва почала розслідування ситуації у Мінську за статтею «захоплення літака»