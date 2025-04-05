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Британська газета назвала, хто може стати посередником у переговорах про мир в Україні

Іванна Гончар
glavcom.ua
Іванна Гончар
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Британська газета назвала, хто може стати посередником у переговорах про мир в Україні
Востаннє Макрон і Путін мали діалог перед вторгненням Росії в Україну. Це було в січні 2022 року
фото: ЕРА

За даними видання, Стармер не планує вести переговори з Москвою

Президент Франції Еммануель Макрон висловив готовність стати посередником у переговорах про мир в Україні, як тільки настане відповідний час. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на The Telegraph.

Повідомляється, що декілька членів «коаліції охочих» вважають, що найбільш ймовірними співрозмовниками з Москвою можуть бути саме Макрон та прем'єр-міністр Британії Кір Стармер.

Джерело The Telegraph в Єлисейському палаці зазначило, що Макрон висловив готовність виступити в ролі представника Європи на переговорах із Росією про мир в Україні.

Водночас джерело наголосило, що час ще не настав для потенційної розмови з Москвою. За даними видання, Стармер не планує вести переговори з Москвою.

Раніше Макрон заявляв, що «ніколи не виключав» відновлення переговорів з господарем Кремля Володимиром Путіним. 

За словами Макрона, провести розмову він готовий у випадку, «коли контекст і умови будуть відповідними». Разом з тим він зауважив, що наразі Путін не хоче миру з Києвом й не готовий вести про це перемовини.

Президент Франції Еммануель Макрон також висловив надію, що лідер Китаю Сі Цзіньпін зможе відіграти важливу роль у сприянні встановленню миру в Україні. 

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Теги: путін Еммануель Макрон переговори Кір Стармер

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