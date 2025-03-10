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«Показували мавпячі жести». У російському футболі набирає обертів расистський скандал

Христина Жиренко
glavcom.ua
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«Показували мавпячі жести». У російському футболі набирає обертів расистський скандал
У країні-агресорі бразилець Вендел грає з 2020 року

Бразилець Вендел стверджує, що став жертвою расизму у РФ

Півзахисника російського «Зеніту» Вендел поскаржився тренерам клубу на расизм відразу після вилучення у грі з «Факелом». Про це повідомляє «Главком».

Нагадаємо, півзахисника «Зеніту» було вилучено за непристойний жест у бік уболівальників «Факела» у матчі 20-го туру чемпіонату Росії з футболу. Головний арбітр гри Віталій Мєшков показав гравцеві пряму червону картку на 74-й хвилині після втручання VAR.

Перед цим бразильця ображали глядачі гри.

Отримавши червону картку, Вендел попрямував до тренерів петербурзького клубу.

«Вони показували мені мавпячі жести. Вони робили мавпячі жести і показували на мене. Це нормально?»,  – стверджував Вендел після вилучення.

Варто зазначити, що у країні-агресорі бразилець Вендел грає з 2020 року. За цей час він зіграв у складі «Зеніту» понад 100 матчів.

Як повідомлялося, у вівторок, 11 березня, відбудуться повторні поєдинки 1/8 фіналу Ліги чемпіонів. Зокрема, клуб українця Анатолія Трубіна «Бенфіка» зіграє з «Барселоною».

Також на прихильників футболу очікує напружена боротьба у матчі «Ліверпуль» – ПСЖ.

Розклад матчів Ліги чемпіонів (11 березня)

  • «Барселона» (Іспанія) – «Бенфіка» (Португалія) (початок о 19:45)
  • «Байєр» (Німеччина) – «Баварія» (Німеччина) (початок о 22:00)
  • «Ліверпуль» (Англія) – ПСЖ (Франція) (початок о 22:00)
  • «Інтер» (Італія) – «Фейєнорд» (Нідерланди) (початок о 22:00)

Всі поєдинки у прямому ефірі транслюватиме медіасервіс Megogo.

До слова, у середу, 5 березня, відбулися чотири поєдинки 1/8 фіналу Ліги чемпіонів.

Нагадаємо, колишній футболіст лондонського «Челсі» Вейн Брідж заявив, що в часи виступів за англійський клуб український форвард Андрій Шевченко побив ізраїльського захисника Таля Бен Хаїма.

Брідж зазначив, що сутичка між Шевченком і Бен Хаїмом була найкращою бійкою, яку він колись бачив.

«Найкраща бійка, яку я бачив, була між Шевченком і Талєм Бен Хаїмом. Таль любив жорстко грати. Здається, між ними вже було кілька сутичок, і, здається, Шева його попереджав. Але ви ж знаєте, який Таль. Після чергової провокації вони опинились обличчям до обличчя. І комбінація, яку провів Шева була неймовірна. Це було щось на кшталт джеб, крос, хук, крос. Бах, бах, бах, бах! Гра завершилася. Він нокаутував його, друже. Талю довелося проковтнути гордість», – розповів Брідж у подкасті The Dressing Room.

Вейн також зазначив, що після тої сутички ізраїльський захисник більше не наближався до Шевченка

Нагадаємо, що Андрій Шевченко грав за «Челсі» у 2006−2008 роках. У складі лондонців він провів 77 ігор, в яких забив 22 голи та віддав 11 результативних передач.

Наразі легендарний ексфутболіст обіймає посаду голови Української асоціації футболу.

Теги: расизм НОВИНИ ФУТБОЛУ скандал росія

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