Британія пропонує Європі створити спільний фонд для закупівлі зброї – FT

Британський план передбачає надання кредитів на військові проєкти та придбання техніки для створення спільних стратегічних запасів

Спільний фонд дозволив би країнам купувати озброєння без навантаження на бюджети

Велика Британія розіслала країнам Європи план створення «наднаціональної» фінансової установи, яка б централізовано закуповувала військову техніку, накопичувала запаси зброї та сприяла фінансуванню переозброєння на континенті. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Financial Times.

Зазначається, що даний фонд міг би залучати фінансування на ринках на вигідних умовах і підтримувати витрати на оборону. Крім того, план передбачає як надання кредитів на військові проєкти, так і безпосереднє придбання техніки для створення спільних стратегічних запасів.

Документ не містить конкретної суми фінансування, але наголошує, що в Європі існує «дефіцит оборонного фінансування», який оцінюється в «сотні мільярдів євро». Саме цей дефіцит могла б закрити нова установа.

Пропонований фонд дозволив би країнам-учасницям купувати озброєння без навантаження на національні бюджети, фінансуючи придбання коштом позик та гарантій. Потенційні закупівлі включають боєприпаси, запасні частини для танків і літаків, системи ППО, вибухові речовини та транспортні засоби.

Як зазначає FT, деякі європейські країни ставляться з обережністю до ініціативи. Так, один з європейських чиновників зазначив, що ідея видається «непрактичною», оскільки її реалізація може зайняти багато часу. Інший чиновник наголосив, що ЄС вже працює над створенням оборонного фонду обсягом 150 млрд євро.

Нагадаємо, Європа досі має зброю, яку вона може передати Україні: від артилерійських снарядів до високоточних ракет і систем протиповітряної оборони, однак для цього потрібне рішення європейських лідерів.

До слова, Європа стикається з нестачею пороху та вибухових речовин, необхідних для виробництва артилерійських снарядів.