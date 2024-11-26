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На Львівщині запрацювала казкова резиденція святого Миколая

Ростислав Вонс
glavcom.ua
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День святого Миколая є одним із найулюбленіших дитячих свят
фото з відкритих джерел

Відвідати казкову резиденцію в Олеському замку можна всією родиною

В Олеському замку на Львівщині відкрилася казкова резиденція святого Миколая. Її можна буде відвідати впродовж трьох днів. Про це повідомив депутат Львівської міської ради Ігор Зінкевич.

Як зазначив Зінкевич, відвідати святковий Олеський замок можна всією родиною. Вартість вхідного сімейного квитка – 500 грн.

Розташування Олеського замку
Розташування Олеського замку
скріншот

«Малеча зможе передати свої листи та розповісти про найзаповітніші бажання, а батьків тішитиме магічна атмосфера старовинного замку й теплі поради від Чудотворця про те, чого ж чекають їхні дітки під подушку цьогоріч», – каже він.

Замок розташований в однойменному селищі Олесько (вулиця Замкова, 30) - у Буській міській територіальній громаді Золочівського району Львівської області.

Святий Миколай в Олеському замку
Святий Миколай в Олеському замку
скріншот

Графік роботи резиденції святого Миколая:

  • 29 листопада – з 11:00 до 16:30;
  • 30 листопада – з 11:00 до 16:30;
  • 1 грудня – з 11:00 до 16:00.

Нагадаємо, День святого Миколая є одним із найулюбленіших дитячих свят. Святий Миколай дарує малюкам усмішку та радість і водночас нагадує дітям про те, що варто бути чемними та слухняними. Українці минулого року вперше відзначили День святого Миколая разом із більшістю християн світу. Завдяки календарній реформі церкви, дата свята відтепер є точнішою, а різдвяно-новорічний сезон починається раніше.

Зазначимо, впродовж тривалого часу День пам'яті Миколая Чудотворця святкували в Україні 19 грудня. Проте у 2023 році Православна церква України (ПЦУ) та Українська греко-католицька церква (УГКЦ) ухвалили історичне рішення про зміну системи літочислення.

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Теги: свята Різдвяні свята Львівщина

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