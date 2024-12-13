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Україна готова відправити зерно до Сирії для підтримки простих жителів – МЗС

Ірина Бура
glavcom.ua
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Україна готова відправити зерно до Сирії для підтримки простих жителів – МЗС
фото з відкритих джерел

Україна виділить гуманітарну допомогу в рамках програми Grain from Ukraine

Україна готова надати Сирії зерно в рамках гуманітарної допомоги. Про це заявив 13 грудня речник Міністерства закордонних справ Георгій Тихий.

За його словами, Україна готова надіслати гуманітарну допомогу в рамках програми Grain from Ukraine («Зерно з України»), яка координується з Всесвітньою продовольчою програмою ООН.

«Ми розуміємо, наскільки складна нинішня ситуація для простих сирійців, і готові протягнути руку допомоги. Ми щиро бажаємо сирійському народу стабільності та нормального життя, тому що українці дійсно розуміють, наскільки це цінні речі», – заявив Тихий.

Нагадаємо, за час роботи програми «Зерно з України» уже 20 мільйонів людей вдалося врятувати від голоду. В цілому український експорт продовольства забезпечує 400 мільйонів людей у 100 країнах світу. Такі цифри озвучив президент Володимир Зеленський під час Третьої міжнародної конференції Grain from Ukraine у Києві.

До слова, Австрія виділить €2 млн на підтримку програми «Зерно з України». 

Крім того, на тимчасово захоплених територіях Херсонської області російські загарбники починають примусово відбирати у фермерів не лише зерно, а й овочі.

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Теги: Австрія Сирія експорт зерно українці Володимир Зеленський Україна президент овочі

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