За гроші, які зникли в «Нафтогазі», можна було б провести програму утеплення 85% будинків по Україні, – народний депутат



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Олексій Кучеренко порадив новій владі згадати стару приказку і не скидати все на «шатунів» Фото УНІАН

Половина коштів зникла в «Укргазвидобуванні» - Кучеренко

Народний депутат Олексій Кучеренко переконаний, що за кошти, які за останні три роки зникли в «Нафтогазі», можна було б утеплити близько 130 тисяч будинків по всій Україні.

Про це він написав на сторінці у Facebook.

«Частина пішла податками в бюджет – не сперечаюся. Половина зникла в «Укргазвидобуванні». А тепер уявіть собі – яку масову програму первинного «утеплення» можна було би реалізувати за ці три роки – 100-130 тис багатоквартирних будинків», – зазначає нардеп.

Він додає, що у загальному підсумку це понад 85% всього житлового фонду за метражем і кількістю мешканців.

Також Кучеренко пояснює, що мова йде саме про великі будинки, адже малі будинки, на його думку, можна було б «наздоганяти на місцях».

Нардеп стверджує, що за наявності втрачених «Нафтогазом» грошей українці могли б за три роки забути про проблему утеплення, а далі воно б проводилося на самоокупній кредитній основі.

«Це точно не смішні щорічні 400 млн грн на «теплі кредити», при яких життя не вистачить для вирішення цієї проблеми. Три-чотири роки – і забули проблему! Тисячі робочих місць, подальша перспектива для комплексного утеплення вже на самоокупній кредитній основі під нормальні відсотки», – зауважив Кучеренко.

Політик вважає, що таким чином кожного року Україна видобувала б близько 2 млрд кубів газу та ще й заощаджуючи його споживання.

«Кожного року замість проваленого «Нафтогазом» видобутку ми би «видобували» мінімум 2 мільярди кубів газу, заощаджуючи його споживання. І визволяючи його для продажу на вільному ринку за ринковими цінами!», – пише нардеп.

Водночас Кучеренко іронічно порадив новій владі згадати стару приказку і не скидати все на «шатунів»: «А тим «новим обличчам», які продовжують маячню папередників про «шатунів», раджу пригадати стару істину класичних преференсистів: «Знав би прикуп, жив би в Сочі!».

Нагадаємо, нардеп Кучеренко поскаржився у поліцію на «хуліганську поведінку» колеги в Раді.