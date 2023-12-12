Витримують до восьми підривів. «Метінвест» розповів про виробництво мінних тралів для ЗСУ
ЗСУ потрібні 100 мінних тралів на місяць
Для проведення контрнаступу нашим бійцям необхідно розміновувати багатокілометрові поля, які росіяни замінували переважно протитанковими мінами ТМ-62. Щоб їх проходити, потрібні передусім протимінні трали: наразі їх необхідність оцінюється у 100 одиниць на місяць, але виготовляти таку кількість тралів поки що не вдається. Про це розповів Олександр Мироненко – операційний директор групи «Метінвест», яка запустила виробництво протимінної техніки на власних потужностях.
«Наші перші зразки витримували 3-4 підриви, а катки мали пошкодження, і їх треба було ремонтувати. Після цього ми вдосконалили катки: останні наші зразки, які ми передаємо до війська, витримують вісім і більше підривів. Ми вже передали до війська вісім одиниць, і вони вже працюють. Іще два трали очікують, поки їх заберуть військові, п’ять – у процесі виробництва: думаю, що до кінця місяця ми їх теж завершимо й будемо передавати», – сказав Мироненко.
За його словами, на трали реагують і протипіхотні міни, але вони не завдають їм жодної шкоди. На відміну від протитанкової міни ТМ-62 – вона потужна, і один трал витримує лише до восьми підривів, після чого його потрібно ремонтувати. Через це ЗСУ потребують великої кількості тралів – виготовити які наразі складно.
«Зараз, без розширення виробництва, ми виготовляємо п’ять тралів на місяць, і безплатно передаємо їх до війська. Можливості збільшити потужності є. Але ми маємо дуже велику проблему – це люди. У нас недостатньо спеціалістів, які можуть сприяти збільшенню обсягів виробництва до 10, 15, 20 мінних тралів на місяць. Адже ми маємо і основне виробництво, яке треба забезпечувати, і інші військові речі, які ми робимо на волонтерській основі», – зауважив Мироненко.
За його словами, наразі компанія в рамках «Сталевого фронту Ріната Ахметова» працює спільно з Міністерством оборони, щоб створити сприятливі умови й отримати змогу набирати більше персоналу і збільшувати обсяг виробництва. Адже потреба військових – це понад 100 тралів на місяць, і її потрібно задовольняти.
Нагадаємо, від початку повномасштабного вторгнення Метінвест Ахметова спрямував на допомогу ЗСУ та українцям вже 4 мільярди гривень. З цієї суми понад 2 млрд грн – це допомога бійцям в рамках «Сталевого Фронту». За цей час компанія виготовила та передала бійцям броньовані щити для 200 фронтових машин, понад 270 сталевих бліндажів, а також закупила для військових більше 400 автомобілів, понад 1500 дронів та майже 2 000 тепловізорів, і 875 одиниць комунікаційного обладнання.
Загалом же Рінат Ахметов спрямував на допомогу військовим і цивільним українцям понад 6,7 млрд грн з початку великої війни.
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