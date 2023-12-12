Витримують до восьми підривів. «Метінвест» розповів про виробництво мінних тралів для ЗСУ

«Зараз, без розширення виробництва, ми виготовляємо п’ять тралів на місяць, і безплатно передаємо їх до війська»

ЗСУ потрібні 100 мінних тралів на місяць

Для проведення контрнаступу нашим бійцям необхідно розміновувати багатокілометрові поля, які росіяни замінували переважно протитанковими мінами ТМ-62. Щоб їх проходити, потрібні передусім протимінні трали: наразі їх необхідність оцінюється у 100 одиниць на місяць, але виготовляти таку кількість тралів поки що не вдається. Про це розповів Олександр Мироненко – операційний директор групи «Метінвест», яка запустила виробництво протимінної техніки на власних потужностях.

Будь ласка, читайте текст після реклами

«Наші перші зразки витримували 3-4 підриви, а катки мали пошкодження, і їх треба було ремонтувати. Після цього ми вдосконалили катки: останні наші зразки, які ми передаємо до війська, витримують вісім і більше підривів. Ми вже передали до війська вісім одиниць, і вони вже працюють. Іще два трали очікують, поки їх заберуть військові, п’ять – у процесі виробництва: думаю, що до кінця місяця ми їх теж завершимо й будемо передавати», – сказав Мироненко.

За його словами, на трали реагують і протипіхотні міни, але вони не завдають їм жодної шкоди. На відміну від протитанкової міни ТМ-62 – вона потужна, і один трал витримує лише до восьми підривів, після чого його потрібно ремонтувати. Через це ЗСУ потребують великої кількості тралів – виготовити які наразі складно.

Будь ласка, читайте текст після реклами

«Зараз, без розширення виробництва, ми виготовляємо п’ять тралів на місяць, і безплатно передаємо їх до війська. Можливості збільшити потужності є. Але ми маємо дуже велику проблему – це люди. У нас недостатньо спеціалістів, які можуть сприяти збільшенню обсягів виробництва до 10, 15, 20 мінних тралів на місяць. Адже ми маємо і основне виробництво, яке треба забезпечувати, і інші військові речі, які ми робимо на волонтерській основі», – зауважив Мироненко.

За його словами, наразі компанія в рамках «Сталевого фронту Ріната Ахметова» працює спільно з Міністерством оборони, щоб створити сприятливі умови й отримати змогу набирати більше персоналу і збільшувати обсяг виробництва. Адже потреба військових – це понад 100 тралів на місяць, і її потрібно задовольняти.

Нагадаємо, від початку повномасштабного вторгнення Метінвест Ахметова спрямував на допомогу ЗСУ та українцям вже 4 мільярди гривень. З цієї суми понад 2 млрд грн – це допомога бійцям в рамках «Сталевого Фронту». За цей час компанія виготовила та передала бійцям броньовані щити для 200 фронтових машин, понад 270 сталевих бліндажів, а також закупила для військових більше 400 автомобілів, понад 1500 дронів та майже 2 000 тепловізорів, і 875 одиниць комунікаційного обладнання.

Загалом же Рінат Ахметов спрямував на допомогу військовим і цивільним українцям понад 6,7 млрд грн з початку великої війни.