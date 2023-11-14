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У Київ Мілітарі Хаб відбудеться терапевтична зустріч для захисників та захисниць

glavcom.ua
У Київ Мілітарі Хаб відбудеться терапевтична зустріч для захисників та захисниць
фото з відкритих джерел

Військові мають змогу отримати фахову підтримку від досвідчених психологинь

15 листопада о 12:00 у Київ Мілітарі Хаб відбудеться терапевтична зустріч для Захисників та Захисниць.

«Запрошуємо учасників бойових дій на терапевтичну зустріч однодумців призначену для Захисників нашої незалежності, тих хто пройшов через труднощі та виклики на передовій, а також зіткнувся з різними емоційними та психологічними випробуваннями. Наша мета – створити комфортний та підтримуючий простір для спілкування. Тут Ви зможете поділитись своїм досвідом та емоціями, знаходити підтримку та розуміння у своїх побратимів і посестер», – йдеться у повідомленні.

Під час зустрічі зможете поділитися своїми переживаннями, а також отримати фахову підтримку від досвідчених психологинь.

Кураж Ірина Іванівна – кандидатка психологічних наук, основний напрям роботи – гештальттерапія.

Бабенко Наталя Олександрівна – магістриня психології, основний напрям роботи – когнітивно-поведінкова терапія.

Адреса: вул. Бастіонна, 11.

 

Теги: військові Київ здоров'я психологія

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