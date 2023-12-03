Окупанти вдарили з артилерії по Донеччині: є загибла та поранені

Усіх потерпілих артилерійський вогонь застав на вулиці

3 грудня російські військові обстріляли з артилерії Авдіївку та Костянтинівку на Донеччині. Одна людина загинула, ще двоє поранені. Про це повідомила Донецька обласна прокуратура.

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За даними правоохоронців, під час обстрілу Авдіївки 64-річний місцевий отримав наскрізне осколкове поранення. На момент атаки чоловік перебував на власному подвір’ї, яке розташоване поблизу зони проведення бойових дій.

Повідомляється, що жінка 70 років дістала вогнепальні осколкові рани в Костянтинівці, а її 69-річна односельчанка від отриманих ушкоджень загинула на місці. Обох артилерійський вогонь застав на вулиці.

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«Населені пункти армія РФ обстріляла, ймовірно, з використанням ствольної артилерії. Також вибухами пошкоджено приватні домоволодіння», – йдеться в повідомленні.

За даними прокуратури Донеччини, правоохоронці розпочали досудові розслідування за фактами порушення законів та звичаїв війни.

Нагадаємо, 30 листопада російські загарбники влаштували масований ракетний обстріл Донеччини. Одна з випущених ракет С-300 влучила у багатоквартирний будинок у місті Новогродівка. Із-під завалів вже дістали двох загиблих чоловіків, ще п’ятеро потерпілих перебувають у лікарні – переважно у стані середньої тяжкості, проте їхньому життю нічого не загрожує.

Рятувальники працюють на руїнах будинку цілодобово – під завалами має бути ще одна сім’я: мати, батько та їхня восьмирічна дитина.

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У ніч обстрілу Новогродівки РФ завдала ракетного удару й по Покровську. Серед постраждалих – родина з двома дітьми: 16-річним хлопцем та 6-місячним немовлям. Один зі снарядів вибухнув на їхньому подвір’ї, сім’я опинилася під завалами.