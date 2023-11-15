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ЗСУ просунулися на заході Запорізької області: аналіз ISW

Юлія Войцехівська
glavcom.ua
ЗСУ просунулися на заході Запорізької області: аналіз ISW
фото з відкритих джерел

Українські військові продовжили бойові дії на лівому березі Херсонської області

Українська армія продовжила наступальні дії на Бахмутському й Мелітопольському напрямках. ЗСУ просунулися на північний захід від Вербового. Про це йдеться у звіті Інституту вивчення війни (ISW). 

Просування українських військ

Генштаб України повідомив, що російські війська безуспішно атакували на Куп’янському напрямку в районі Синьківки, Петропавлівки, Іванівки та на Лиманському напрямку в районі Надії, Новоєгорівки, Торського, Серебрянського лісу.

Командувач Сухопутних військ ЗСУ, генерал-полковник Олександр Сирський заявив, що російські війська продовжують наступ на Куп'янському напрямку попри значні втрати.

Російські джерела стверджували, що українські сили здійснили обмежені наземні атаки вздовж лінії Куп’янськ-Сватове-Кремінна 14 листопада. 

Геолокаційні кадри, опубліковані 14 листопада, показують, що російські війська нібито досягли успіхів на північ від Берхівського водосховища, приблизно за 5 км на північний захід від Бахмута.

Український Генштаб повідомив, що російські війська безуспішно атакували поблизу Іванівського, Кліщіївки, Андріївки та Богданівки. Командувач Сухопутних військ ЗСУ Олександр Сирський зазначив, що російські сили атакують на північ і південь від Бахмута, намагаючись відновити ініціативу, але повідомив, що українські сили обороняють цей район.

Командир української роти «Ахіллес» Юрій Федоренко заявив, що ситуація на Бахмутському напрямку ускладнилася через постійну зміну тактики Росії та інтенсивне використання російськими військами безпілотників.

Генштаб ЗСУ заявив, що 14 листопада українські війська продовжували штурмові дії на Бахмутському напрямку. Українська оборона в районі Бахмута заважає наступальним можливостям Росії.

Російські війська 14 листопада продовжили наступальні дії на Авдіївському напрямку. Геолокаційні кадри показують, що війська РФ незначно просунулися в промислову зону Авдіївки. Російські джерела стверджували, що українські сили здійснили обмежені контратаки поблизу Авдіївки 14 листопада.

Генштаб ЗСУ повідомив про невдалі атаки росіян поблизу Мар’їнки та Новомихайлівки.

Російські війська 14 листопада здійснили обмежені наземні удари в районі кордону Донецько-Запорізької областей. 

Українські війська 14 листопада провели наступальні дії на заході Запорізької області. Геолокаційні кадри показують, що українські війська просувалися на північний захід від Вербового. Генштаб України повідомив, що українські війська продовжують наступальні дії на Мелітопольському напрямку.

Генштаб ЗСУ повідомив, що українські сили відбили російські атаки поблизу Роботиного. 

14 листопада українські війська продовжили бойові дії на східному (лівому) березі Херсонської області. На геолокаційних кадрах, опублікованих 13 листопада, видно, що українські війська просунулися до Кринок.

Раніше повідомлялося, що українські війська зберігають позиції у Кринках та незначно розширили зону свого контролю на південь від населеного пункту.

Теги: Генштаб військові наступ

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