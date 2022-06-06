Війна може бути усюди. Зеленський радить українцям не розслаблятися

Ми не знаємо, чого ще можна очікувати від російського керівництва

Ситуація в Україні може швидко змінитися

Президент України Володимир Зеленський радить українцям не розслаблятися, адже триває війна і ситуація може розгортатися досить неочікувано. Про це він сказав в інтерв’ю журналістам, передає «Укрінформ».

«Я хотів би, щоб люди розуміли, що війна може бути усюди, тому що якщо буде прорив на Донбасі, нам буде дуже складно. Куди він далі може піти? Якщо він піде на південь нашої держави, то будуть постійні ракетні удари й по центру України, по всіх наших стратегічних підприємствах. Все це не просто так відбувається. І може бути будь-яке повернення на ті території, які були десь окуповані», - сказав Зеленський.

Він наголосив, що ми не знаємо, чого ще можна очікувати від тих людей, яким не можна довіряти (російського керівництва, – ред.).

Нагадаємо, триває сто третя доба героїчного протистояння української нації російському воєнному вторгненню. Основні зусилля російські війська зосереджують на спробах встановлення повного контролю над Сєвєродонецьком та блокування українських військ у районі Лисичанська.

Президент Володимир Зеленський повідомив, що найскладнішими ділянками для Збройних сил України на фронті є Запорізький та Сєвєродонецький напрямки.

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