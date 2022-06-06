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    Події в Україні

    Зеленський розповів про ризики повторного вторгнення рашистів через Білорусь

    Україна готується до всіх можливих військових сценаріїв - Зеленський розповів про ризики повторного вторгнення рашистів через Білорусь
    Україна готується до всіх можливих військових сценаріїв
    фото з відкритих джерел

    Ризик повторного вторгнення РФ через Білорусь мінімальний

    Україна готується до всіх можливих сценаріїв, проте ризики повторного вторгнення Росії з боку Білорусі поки мінімальні. Про це заявив президент України Володимир Зеленський журналістам, передає «РБК-Україна».

    «Ми готуємося до всіх ризиків вторгнення, але поки наші аналітики, експерти, не бачать реальних ризиків повторного вторгнення з Білорусі», – сказав Зеленський.

    Раніше повідомлялося, що біля кордону в Білорусі розміщені російські «Іскандери» та винищувачі.

    Самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко заявив, що Росія після 100 днів війни не прагне захопити Україну, а просто намагається довести, що з нею «треба рахуватися».

    Держдеп США вкотре наголошує, що білоруський диктатор Лукашенко – співучасник нападу РФ на Україну.

    Днями Білорусь обмежила доступ до районів, що межують з Україною. Три білоруські регіони межують з частиною Київської та Чернігівської областей.

    31 травня Лукашенко заявив, що Україна ще до початку повномасштабної російсько-української війни начебто убила на своїй території двох далекобійників з Білорусі. А для визволення інших водіїв з білоруськими паспортами лукашенківські силовики нібито провели «спецоперацію».

    2 червня у Білорусі помітили ешелон з 50 одиниць техніки, який прямує до кордону з Волинською областю. На багатьох з машин можна помітити розпізнавальний знак – червоний квадрат. На наступний день стало відомо про те, що військова техніка Білорусі підійшла впритул до кордону з Волинською областю.
    Теги: росія окупанти війна Україна окупація #stoprussia
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    Зеленський розповів про ризики повторного вторгнення рашистів через Білорусь