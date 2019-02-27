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    Технології

    У Тулузі за кілька тижнів завершать будівництво тестової ділянки Hyperloop

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    У Тулузі за кілька тижнів завершать будівництво тестової ділянки Hyperloop

    Проект у «аерокосмічній долині» знаходиться на завершальній стадії будівництва

    Компанія Hyperloop Transportation Technologies закінчує будівництво повномасштабного тестового треку для вакуумного потягу в французькій Тулузі.

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    Про це йдеться на офіційній сторінці у Facebook. 

    Повідомляється, що проект у «аерокосмічній долині» знаходиться на завершальній стадії будівництва. Його буде завершено найближчими тижнями.  

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    У Тулузі за кілька тижнів завершать будівництво тестової ділянки Hyperloop
    У Тулузі за кілька тижнів завершать будівництво тестової ділянки Hyperloop
    У Тулузі за кілька тижнів завершать будівництво тестової ділянки Hyperloop
    У Тулузі за кілька тижнів завершать будівництво тестової ділянки Hyperloop

    Також нагадаємо, що у місті Дніпро почнеться будівництво тестового майданчика для надшвидкої транспортної системи Hyperloop, розробленої Ілоном Маском.

    Міністерство інфраструктури та компанія Hyperloop Transportation Technologies домовилися про співпрацю в галузі розвитку технологій високошвидкісного транспортування.

    За результатами науково-технологічного дослідження НАН України погодила впровадження технології транспорту п’ятого покоління в Україні.

    Експерти порахували скільки коштуватиме будівництво Hyperloop в Україні та розрахували вартість квитка.

    Hyperloop - це розроблена Ілоном Маском транспортна система, що складається із сталевих труб, усередині яких переміщається поїзд - герметична капсула на аеродинамічній подушці. Швидкість такої капсули може перевищувати 600 кілометрів на годину.

     

     

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