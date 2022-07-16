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    Політика

    Арестович розповів, коли ЗСУ вгатять по Кримському мосту

    Олексій Арестович розповів, коли ЗСУ вгатять по Кримському мосту - Арестович розповів, коли ЗСУ вгатять по Кримському мосту
    Олексій Арестович розповів, коли ЗСУ вгатять по Кримському мосту
    фото з відкритих джерел

    Радник глави Офісу президента заявив, що удар по Кримському мосту входить до планів України

    Кримський міст стане об'єктом українських атак, як тільки з'явиться технічна можливість. Про це заявив радник глави Офісу президента Олексій Арестович в ефірі YouTube-каналу «Фейгін Live».

    «Крим - це Україна... На Кримський міст нам наплювати... Як тільки з'явиться перша технічна можливість - Кримський міст стане об'єктом українських атак», – заявив Арестович.

    Раніше представник Головного управління розвідки Міністерства оборони Вадим Скібіцький заявив, що Україна може обстріляти Кримський міст ракетними системами залпового вогню Himars чи M270.

    Нагадаємо, що після удару по Зміїному окупанти почали маскувати Кримський міст.

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    Теги: Крим росія окупанти ЗСУ війна Україна міст Кримський міст окупація Олексій Арестович #stoprussia
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    Арестович розповів, коли ЗСУ вгатять по Кримському мосту