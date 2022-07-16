Олексій Арестович розповів, коли ЗСУ вгатять по Кримському мосту

Радник глави Офісу президента заявив, що удар по Кримському мосту входить до планів України

Кримський міст стане об'єктом українських атак, як тільки з'явиться технічна можливість. Про це заявив радник глави Офісу президента Олексій Арестович в ефірі YouTube-каналу «Фейгін Live».

«Крим - це Україна... На Кримський міст нам наплювати... Як тільки з'явиться перша технічна можливість - Кримський міст стане об'єктом українських атак», – заявив Арестович.

Раніше представник Головного управління розвідки Міністерства оборони Вадим Скібіцький заявив, що Україна може обстріляти Кримський міст ракетними системами залпового вогню Himars чи M270.

Нагадаємо, що після удару по Зміїному окупанти почали маскувати Кримський міст.