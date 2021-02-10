Понад 80 євродепутатів вимагають відставки Борреля через «принизливу» поїздку до Москви

Верховний представник ЄС з питань закордонних справ і політики безпеки Жозеп Боррель у Москві зустрівся з главою МЗС Росії Сергієм Лавровим

Парламентарі зазначають, що дії Борреля завдали «серйозної шкоди репутації Європейського Союзу»

Група з понад 80 європейських парламентаріїв підписала лист із закликом відправити у відставку високого представника з питань зовнішньої політики та політики безпеки Жозепа Борреля через його «принизливий» візит до Москви.

Про це повідомляє DPA, яке отримало у своє розпорядження відповідний документ.

У ньому зазначається, що під час візиту минулого тижня Боррелю неодноразово не вдавалося захистити інтереси Європейського Союзу. Лист направили президентці Єврокомісії Урсулі фон дер Ляєн і закликають її звільнити головного дипломата Євросоюзу, якщо він не піде у відставку за власним бажанням.

Парламентарі зазначають, що такі дії Борреля завдали «серйозної шкоди репутації Європейського Союзу».

Нагадаємо, Боррель минулого тижня був з візитом у Москві.

Глава європейської дипломатії заявив, що Росія не зацікавлена в поліпшенні відносин з ЄС.

Нагадаємо, міністр закордонних справ Естонії заявила, що обставини зустрічі Борреля і Лаврова гідні жалю.

Напередодні Боррель сказав, що відносини Росії і Євросоюзу опустилися до найнижчого рівня за багато років на тлі ситуації з ув'язненням опозиціонера Олексія Навального. При цьому в Росії і ЄС залишаються сфери, в яких необхідно співпрацювати.

Зазначимо, у п’ятницю Боррель зажадав від Лаврова повного виконання Мінських угод.

До слова, Росія висилає з країни дипломатів Швеції, Польщі та Німеччини за участь в акціях протесту на підтримку опозиціонера Олексія Навального.