  1. Головна
  2. Світ
  3. У світі
рус

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    У світі

    Понад 80 євродепутатів вимагають відставки Борреля через «принизливу» поїздку до Москви

    •  glavcom.ua
    • Розсилка
    Верховний представник ЄС з питань закордонних справ і політики безпеки Жозеп Боррель у Москві зустрівся з главою МЗС Росії Сергієм Лавровим - Понад 80 євродепутатів вимагають відставки Борреля через «принизливу» поїздку до Москви
    Верховний представник ЄС з питань закордонних справ і політики безпеки Жозеп Боррель у Москві зустрівся з главою МЗС Росії Сергієм Лавровим

    Парламентарі зазначають, що дії Борреля завдали «серйозної шкоди репутації Європейського Союзу»

    Група з понад 80 європейських парламентаріїв підписала лист із закликом відправити у відставку високого представника з питань зовнішньої політики та політики безпеки Жозепа Борреля через його «принизливий» візит до Москви.

    Про це повідомляє DPA, яке отримало у своє розпорядження відповідний документ.

    У ньому зазначається, що під час візиту минулого тижня Боррелю неодноразово не вдавалося захистити інтереси Європейського Союзу. Лист направили президентці Єврокомісії Урсулі фон дер Ляєн і закликають її звільнити головного дипломата Євросоюзу, якщо він не піде у відставку за власним бажанням.

    Парламентарі зазначають, що такі дії Борреля завдали «серйозної шкоди репутації Європейського Союзу».

    Нагадаємо, Боррель минулого тижня був з візитом у Москві.

    Глава європейської дипломатії заявив, що Росія не зацікавлена в поліпшенні відносин з ЄС.

    Нагадаємо, міністр закордонних справ Естонії заявила, що обставини зустрічі Борреля і Лаврова гідні жалю.

    Напередодні Боррель сказав, що відносини Росії і Євросоюзу опустилися до найнижчого рівня за багато років на тлі ситуації з ув'язненням опозиціонера Олексія Навального. При цьому в Росії і ЄС залишаються сфери, в яких необхідно співпрацювати.

    Зазначимо, у п’ятницю Боррель зажадав від Лаврова повного виконання Мінських угод.

    До слова, Росія висилає з країни дипломатів Швеції, Польщі та Німеччини за участь в акціях протесту на підтримку опозиціонера Олексія Навального.

    Теги: ЄС Росія міністр відставка час
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies