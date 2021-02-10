Понад 80 євродепутатів вимагають відставки Борреля через «принизливу» поїздку до Москви
Парламентарі зазначають, що дії Борреля завдали «серйозної шкоди репутації Європейського Союзу»
Група з понад 80 європейських парламентаріїв підписала лист із закликом відправити у відставку високого представника з питань зовнішньої політики та політики безпеки Жозепа Борреля через його «принизливий» візит до Москви.
Про це повідомляє DPA, яке отримало у своє розпорядження відповідний документ.
У ньому зазначається, що під час візиту минулого тижня Боррелю неодноразово не вдавалося захистити інтереси Європейського Союзу. Лист направили президентці Єврокомісії Урсулі фон дер Ляєн і закликають її звільнити головного дипломата Євросоюзу, якщо він не піде у відставку за власним бажанням.
Парламентарі зазначають, що такі дії Борреля завдали «серйозної шкоди репутації Європейського Союзу».
Нагадаємо, Боррель минулого тижня був з візитом у Москві.
Глава європейської дипломатії заявив, що Росія не зацікавлена в поліпшенні відносин з ЄС.
Нагадаємо, міністр закордонних справ Естонії заявила, що обставини зустрічі Борреля і Лаврова гідні жалю.
Напередодні Боррель сказав, що відносини Росії і Євросоюзу опустилися до найнижчого рівня за багато років на тлі ситуації з ув'язненням опозиціонера Олексія Навального. При цьому в Росії і ЄС залишаються сфери, в яких необхідно співпрацювати.
Зазначимо, у п’ятницю Боррель зажадав від Лаврова повного виконання Мінських угод.
До слова, Росія висилає з країни дипломатів Швеції, Польщі та Німеччини за участь в акціях протесту на підтримку опозиціонера Олексія Навального.