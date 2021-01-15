Ізраїль розслідує можливу контрабанду ковід-вакцини до України

Продаж ковід-вакцини в Ізраїлі під забороною: вакцинація проводиться за рахунок уряду

Раніше ізраїльські чиновники заявляли, що проводити розслідування не будуть через повідомлення в українських ЗМІ

В Ізраїлі правоохоронці проводять розслідування про можливе незаконне постачання вакцини від коронавірусу в Україну. Про це сказав глава департаменту міжнародних відносин Міністерства охорони Ізраїлю Ашер Ешайху Салмон на пресконференції, повідомляє Укрінформ.

«Поліція проводить розслідування цієї історії, і наскільки мені відомо, на сьогодні не встановлено, чи дійсно був випадок контрабанди вакцини з Ізраїлю в Україну. Переконаний, що розслідування буде проведено належним чином, і якщо такий випадок, дійсно, мав місце, винні будуть притягнуті до відповідальності. У нашому розумінні це дуже серйозний злочин», - сказав Салмон.

Він висловив упевненість, що про результати розслідування стане відомо «найближчим часом».

Відповідаючи на питання про те, чи проводиться в країні вакцинація на комерційній основі, Салмон зазначив, що в Ізраїлі щеплення роблять виключно за державний рахунок.

«Ми вважаємо, що це не етично (робити щеплення платними, - ред.). Продаж вакцини є нелегітимним, вакцинація проводиться урядом, люди отримують щеплення безкоштовно», - сказав він.

За словами представника МОЗ, на сьогодні в Ізраїлі щеплення зробили 2 млн осіб (населення країни становить близько 9 млн), другу дозу вакцини отримали понад 100 тисяч громадян. Планується, що до кінця березня - середини квітня рівень вакцинації населення Ізраїлю досягне 70%.

Раніше Ізраїль спростовува таємні поставки ковід-вакцини до України. Минулого тижня чиновники МОЗ Ізраїлю заявляли, що не планують починати офіційне розслідування через повідомлення в українській пресі.

Водночас у столичній клініці підтвердили вакцинацію від коронавірусу віп-клієнтів. Зокрема, співробітниця клініки запевнила, що від клієнтів, які отримали щеплення, скарг не надходило, а вакцинованих було вже «дуже багато».

6 січня стало відомо, що українські багатії таємно вакцинуються. Блогер оприлюднив інформацію про ціни й місце. Громадський діяч Назар Приходько повідомив, що українські ВІПи та політики таємно вакцинуються препаратом виробництва Pfizer-BioNtech у Києві. Також за інформацією бізнесмена Михаайла Бродського, партію вакцини Pfizer було таємно завезено в Україну чартерним бортом 29 або 30 грудня 2020 року. Він припустив, що вакцину, найімовірніше без розмитнення, пронесли через Зал офіційних делегацій, «прикриваючись паспортом якогось народного депутата».

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