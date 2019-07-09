Власник NewsOne звинуватив Луценка у «цинічній брехні»



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Власник телеканалу NewsOne Тарас Козак

Кінцевим бенефіціаром і власником телеканалу NewsOne не є жодна кіпрська компанія, як це було подано генеральним прокурором, заявив соратник Медведчука

Соратник проросійського політика Віктора Медведчука та власник телеканалу NewsOne Тарас Козак, стверджує що його канал не має ніякого відношення до російського «Промсвязьбанку».

Про це йдеться в заяві, оприлюдненій на сайті NewsOne.

«Кінцевим бенефіціаром і власником телеканалу NewsOne не є жодна кіпрська компанія, як це було подано генеральним прокурором. Я, Тарас Романович Козак, є єдиним власником телеканалу NewsOne і володію 100% телеканалу безпосередньо», - зазначив Козак.

За його словами, заява Юрія Луценка про зв'язок телеканалу NewsOne з російським «Промсвязьбанком» є «цинічною брехнею і свідчить про його непрофесіоналізм та професійну непридатність».

Усі звинувачення на адресу телеканалу - абсолютно безпідставні, стверджує його власник. На думку Козака, їх мета – «штучне створення підстав для застосування санкцій проти телеканалу NewsOne і закриття телеканалу з політичних мотивів».

Напередодні Луценко заявив, «СБУ і ГПУ здобуто інформацію про те, що одна і та ж фізична особа є керівником кіпрських юридичних компаній - бенефіціарних власників українського телеканалу NewsOne і російського ВАТ «Промсвязьбанк», який є уповноваженим банком для фінансування й обслуговування державного оборонного замовлення країни-агресора».

Зазначимо, у понеділок ввечері активісти запалили фаєри під офісом телеканалу та вимагали покарати телеканал, який відкрито висловлює підтримку РФ.

Також вони розписали будівлю NewsОne антиросійськими гаслами.

Нагадаємо, український телеканал NewsOne і заборонений в Україні пропагандистський телеканал «Россия1» анонсували проведення телемосту «Надо поговорить!» 12 липня о 18:00.

Як відомо, президент Володимир Зеленський звернувся до українців у зв’язку із намірами телеканалу NewsOne провести телеміст «Надо поговорить!» із забороненим в Україні пропагандистським телеканалом «Россия1».

Прем’єр-міністр Володимир Гройсман закликав журналістів та керівників каналу NewsOne відмовитись від проведення телемосту з російським пропагандистським каналом «Россия1».

Секретар Ради національної безпеки і оборони України Олександр Данилюк засудив проведення телемосту телеканалу NewsOne з Росією і заявив, що в РНБО працюють над відповідним питанням.

Телеканал NewsOne пояснив таке рішення «важливістю діалогу між народами України і Росії».

8 липня телеканал NewsOne скасував телеміст із Росією.

За даними СБУ та ГПУ, компаніями-власниками NewsOne і банку-партнера Міноборони РФ керує одна людина.