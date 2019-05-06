ЗМІ назвали ймовірну причину загоряння літака в «Шереметьєво»



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За інформацією ЗМІ, полум'я знищило половину літака

Під час жорсткої посадки лайнер тричі зіткнувся зі злітно-посадковою смугою

Загоряння на борту літака Sukhoi Superjet 100, який здійснив екстрену посадку в аеропорту «Шереметьєво», сталося під час того, як задня стійка шасі зруйнувалася від удару об землю.

Про це повідомляє російське інформаційна агенція «Рбк»

Зазначається, що під час жорсткої посадки лайнер тричі зіткнувся зі злітно-посадковою смугою.

Також за інформацією ЗМІ, полум'я знищило половину літака.

Нагадаємо, в результаті жорсткої посадки літака Superjet-100 в московському аеропорту «Шереметьєво» загинули 13 людей, в тому числі двоє дітей.

Як відомо, пасажирський літак у неділю, 5 травня, здійснив аварійну посадку в московському аеропорту «Шереметьєво». Літак Superjet-100, який виконував рейс з Москви до Мурманська, повернувся в «Шереметьєво» через пожежу на борту.

Лайнер не зміг приземлитися з першого разу, з другої спроби вдарився шасі, а потім носом об смугу і загорівся.

На борту літака перебували 73 пасажири.

Один з пасажирів авіарейсу «Москва-Мурманськ» розповів, що в літак влучила блискавка.

Літак перед посадкою в аеропорту подав сигнал лиха, і потім зв'язок з ним пропав, повідомило джерело.

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