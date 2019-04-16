Внаслідок пожежі у Нотр-Дамі постраждали троє людей



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Фото: twitter.com/PompiersParis

Майже 400 пожежників протягом дев’яти годин боролися із пожежею, яка виникла у Нотр-Дамі

В результаті масштабної пожежі у Соборі Паризької Богоматері постраждали пожежник і двоє поліцейських.

Про це вранці 16 квітня повідомляє пожежна служба Парижа у Твіттері.

«Після більш ніж дев'яти годин запеклої боротьби майже 400 пожежників у Парижі подолали цю жахливу пожежу. Двоє поліцейських і пожежник отримали незначні ушкодження», - говориться у повідомленні.

2/2 Après plus de 9h de combats acharnés, près de 400 pompiers de Paris sont venus à bout de l’effroyable l’incendie. 2 policiers et un sapeur-pompier ont été légèrement blessés. pic.twitter.com/re9ZR0KB3W — Pompiers de Paris (@PompiersParis) 16 апреля 2019 г.

Нагадаємо, пожежники взяли під контроль пожежу у Соборі Паризької Богоматері в Парижі.

Головну кам'яну споруду готичної будівлі, включаючи дві її вежі вдалося зберегти, але шпиль і дах повністю згоріли.

Як відомо, у понеділок ввечері у Парижі загорівся Собор Паризької Богоматері.

Внаслідок пожежі обвалився шпиль Нотр-Дам де Парі. Основну конструкцію Собору Паризької Богоматері вдалося врятувати.

Президент Франції Еммануель Макрон скасував звернення до нації та відправився на місце пожежі біля Собору Паризької Богоматері. Він пообіцяв відновити собор.