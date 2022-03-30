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    Вогнеборці ліквідували пожежу на Рівненщині, яку спричинили окупанти

    В Україні триває 35-й день повномасштабної війни, розв&rsquo;язаної путінською Росією - Вогнеборці ліквідували пожежу на Рівненщині, яку спричинили окупанти
    В Україні триває 35-й день повномасштабної війни, розв’язаної путінською Росією
    фото: Рівненська ОДА

    Вогонь гасили 67 рятувальників, було задіяно 17 одиниць техніки і два пожежних потяги

    Сьогодні, 30 березня о 13:07 ліквідовано пожежу на нафтобазі у Рівненській області. Про це у Facebook повідомило Головне управління ДСНС в області.

    На місці працювали 67 вогнеборців обласного гарнізону ДСНС, 17 одиниць техніки, а також 2 пожежних потяги.

    Нагадаємо, у понеділок, 28 березня, російські військові знову завдали ракетного удару по нафтобазі у Рівненській області. При цьому хімічний і радіаційний фон в межах норми, тому здоров'ю місцевих жителів нічого не загрожує.

    Як відомо, 26 березня російська ракета влучила у нафтобазу на Рівненщині. Згодом стало відомо, що росіяни зруйнували ракетами нафтобазу на Рівненщині. До слова, Рівненщину найбільше обстрілюють із боку «невоюючої» Білорусі.

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    Теги: росія окупанти ДСНС війна Україна окупація #stoprussia
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    Вогнеборці ліквідували пожежу на Рівненщині, яку спричинили окупанти