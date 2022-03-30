Вогнеборці ліквідували пожежу на Рівненщині, яку спричинили окупанти

Вогонь гасили 67 рятувальників, було задіяно 17 одиниць техніки і два пожежних потяги

Сьогодні, 30 березня о 13:07 ліквідовано пожежу на нафтобазі у Рівненській області. Про це у Facebook повідомило Головне управління ДСНС в області.

На місці працювали 67 вогнеборців обласного гарнізону ДСНС, 17 одиниць техніки, а також 2 пожежних потяги.

Нагадаємо, у понеділок, 28 березня, російські військові знову завдали ракетного удару по нафтобазі у Рівненській області. При цьому хімічний і радіаційний фон в межах норми, тому здоров'ю місцевих жителів нічого не загрожує.

Як відомо, 26 березня російська ракета влучила у нафтобазу на Рівненщині. Згодом стало відомо, що росіяни зруйнували ракетами нафтобазу на Рівненщині. До слова, Рівненщину найбільше обстрілюють із боку «невоюючої» Білорусі.