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    У світі

    Волкер погодився виступити перед Конгресом 3 жовтня – ЗМІ

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    Ексспецпредставник Держдепу США з питань України Курт Волкер - Волкер погодився виступити перед Конгресом 3 жовтня – ЗМІ
    Ексспецпредставник Держдепу США з питань України Курт Волкер

    Волкер зазначив, що він виконає прохання Конгресу і дасть свідчення

    Колишній спецпредставник Державного департаменту США з питань України Курт Волкер має намір виступити перед Конгресом 3 жовтня щодо розслідування у справі про тиск президента США Дональда Трампа на Володимира Зеленського.

    Про це повідомляє CNN

    Як інформує ЗМІ, два джерела, які знайомі із планами Волкера, підтвердили його наміри виступити на засіданні. 

    У листі до Інституту Маккейна, директором якого він є, Волкер зазначив, що він виконає прохання Конгресу і дасть свідчення. 

    Як відомо, 27 вересня спецпредставник Держдепу США з питань України Курт Волкер заявив держсекретарю Майклу Помпео, що йде з посади. Перед цим його викликали для свідчень у Конгрес.

    Держсекретар США Майк Помпео стверджує, що Волкер і Йованович не можуть свідчити щодо імпічменту Трампа.

    Натомість у Конгресі звинуватили Помпео в залякуванні свідків в «українській справі».

    Раніше комітет Палати представників Конгресу США з іноземних справ викликав в суд держсекретаря Майка Помпео з документами, що стосуються взаємодії президента США Дональда Трампа з президентом України Володимиром Зеленським.

    До слова, лідер республіканців у Сенаті Мітч Макконнелл заявив, що якщо Палата представників оголосить імпічмент президенту Дональду Трампу, у Сенату не буде іншого вибору, ніж розглянути це питання.

    Нагадаємо, Трамп звинуватив голову комітету з розвідки у державній зраді. 

    Також розвідник, який написав скаргу на президента США Дональда Трампа, виступить перед Комітетом з розвідки Палати представників.

    Раніше американський конґресмен Білл Паскрелл сказав, що політичний скандал навколо телефонної розмови між президентами Дональдом Трампом та Зеленським жодним чином не вплине на двопартійну підтримку України в американському Конгресі.

    Нагадаємо, спікер Палати представників США Ненсі Пелосі вважає, що до скандалу з телефонною розмовою Трампа і Зеленського причетна Росія.

    Як відомо, 27 вересня Палата представників Конгресу США проголосувала за резолюцію про розслідування імпічменту президента Дональда Трампа.

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