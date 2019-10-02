Волкер погодився виступити перед Конгресом 3 жовтня – ЗМІ



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Ексспецпредставник Держдепу США з питань України Курт Волкер

Волкер зазначив, що він виконає прохання Конгресу і дасть свідчення

Колишній спецпредставник Державного департаменту США з питань України Курт Волкер має намір виступити перед Конгресом 3 жовтня щодо розслідування у справі про тиск президента США Дональда Трампа на Володимира Зеленського.

Про це повідомляє CNN

Як інформує ЗМІ, два джерела, які знайомі із планами Волкера, підтвердили його наміри виступити на засіданні.

У листі до Інституту Маккейна, директором якого він є, Волкер зазначив, що він виконає прохання Конгресу і дасть свідчення.

Як відомо, 27 вересня спецпредставник Держдепу США з питань України Курт Волкер заявив держсекретарю Майклу Помпео, що йде з посади. Перед цим його викликали для свідчень у Конгрес.

Держсекретар США Майк Помпео стверджує, що Волкер і Йованович не можуть свідчити щодо імпічменту Трампа.

Натомість у Конгресі звинуватили Помпео в залякуванні свідків в «українській справі».

Раніше комітет Палати представників Конгресу США з іноземних справ викликав в суд держсекретаря Майка Помпео з документами, що стосуються взаємодії президента США Дональда Трампа з президентом України Володимиром Зеленським.

До слова, лідер республіканців у Сенаті Мітч Макконнелл заявив, що якщо Палата представників оголосить імпічмент президенту Дональду Трампу, у Сенату не буде іншого вибору, ніж розглянути це питання.

Нагадаємо, Трамп звинуватив голову комітету з розвідки у державній зраді.

Також розвідник, який написав скаргу на президента США Дональда Трампа, виступить перед Комітетом з розвідки Палати представників.

Раніше американський конґресмен Білл Паскрелл сказав, що політичний скандал навколо телефонної розмови між президентами Дональдом Трампом та Зеленським жодним чином не вплине на двопартійну підтримку України в американському Конгресі.

Нагадаємо, спікер Палати представників США Ненсі Пелосі вважає, що до скандалу з телефонною розмовою Трампа і Зеленського причетна Росія.

Як відомо, 27 вересня Палата представників Конгресу США проголосувала за резолюцію про розслідування імпічменту президента Дональда Трампа.