Волкер погодився виступити перед Конгресом 3 жовтня – ЗМІ
Волкер зазначив, що він виконає прохання Конгресу і дасть свідчення
Колишній спецпредставник Державного департаменту США з питань України Курт Волкер має намір виступити перед Конгресом 3 жовтня щодо розслідування у справі про тиск президента США Дональда Трампа на Володимира Зеленського.
Про це повідомляє CNN
Як інформує ЗМІ, два джерела, які знайомі із планами Волкера, підтвердили його наміри виступити на засіданні.
У листі до Інституту Маккейна, директором якого він є, Волкер зазначив, що він виконає прохання Конгресу і дасть свідчення.
Як відомо, 27 вересня спецпредставник Держдепу США з питань України Курт Волкер заявив держсекретарю Майклу Помпео, що йде з посади. Перед цим його викликали для свідчень у Конгрес.
Держсекретар США Майк Помпео стверджує, що Волкер і Йованович не можуть свідчити щодо імпічменту Трампа.
Натомість у Конгресі звинуватили Помпео в залякуванні свідків в «українській справі».
Раніше комітет Палати представників Конгресу США з іноземних справ викликав в суд держсекретаря Майка Помпео з документами, що стосуються взаємодії президента США Дональда Трампа з президентом України Володимиром Зеленським.
До слова, лідер республіканців у Сенаті Мітч Макконнелл заявив, що якщо Палата представників оголосить імпічмент президенту Дональду Трампу, у Сенату не буде іншого вибору, ніж розглянути це питання.
Нагадаємо, Трамп звинуватив голову комітету з розвідки у державній зраді.
Також розвідник, який написав скаргу на президента США Дональда Трампа, виступить перед Комітетом з розвідки Палати представників.
Раніше американський конґресмен Білл Паскрелл сказав, що політичний скандал навколо телефонної розмови між президентами Дональдом Трампом та Зеленським жодним чином не вплине на двопартійну підтримку України в американському Конгресі.
Нагадаємо, спікер Палати представників США Ненсі Пелосі вважає, що до скандалу з телефонною розмовою Трампа і Зеленського причетна Росія.
Як відомо, 27 вересня Палата представників Конгресу США проголосувала за резолюцію про розслідування імпічменту президента Дональда Трампа.