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    ВООЗ заявила про стабілізацію поширення Covid-19 на дуже високому рівні

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    Щотижня фіксується близько 4,5 млн нових випадків і 68 000 смертей - ВООЗ заявила про стабілізацію поширення Covid-19 на дуже високому рівні
    Щотижня фіксується близько 4,5 млн нових випадків і 68 000 смертей
    Фото: dw.com

    У кожній країні зберігається своя динаміка захворюваності

    За останній тиждень поширення Covid-19 у світі стабілізувалося на дуже високому рівні. Щотижня фіксується близько 4,5 млн нових випадків і 68 000 смертей. Про це повідомив на брифінгу гендиректора Всесвітньої організації охорони здоров'я (ВООЗ) Тедроса Аданома Гебрейєсуса.

    «Після майже двомісячного зростання глобальна кількість випадків і смертей від Covid-19 минулого тижня залишалася стабільною. Але вона стабільна на дуже високому рівні – понад 4,5 млн випадків і 68 000 смертей», – зазначив Гебрейєсус.

    Але, за його словами, ситуація сильно відрізняється від регіону до регіону і від країни до країни.

    «У деяких регіонах і країнах як і раніше спостерігається різке зростання випадків захворювання і смертей від Covid-19, в той час як в інших спостерігається зниження», – додав він.

    Нагадаємо, ВООЗ повідомила про збільшення числа гіпертоніків в світі.

    До слова, Німеччина оголосила про початок четвертої хвилі епідемії.

    Також, у США закривають школи через нові спалахи Covid-19.

    Теги: Німеччина ВООЗ коронавірус
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    ВООЗ заявила про стабілізацію поширення Covid-19 на дуже високому рівні