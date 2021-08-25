ВООЗ заявила про стабілізацію поширення Covid-19 на дуже високому рівні

У кожній країні зберігається своя динаміка захворюваності

За останній тиждень поширення Covid-19 у світі стабілізувалося на дуже високому рівні. Щотижня фіксується близько 4,5 млн нових випадків і 68 000 смертей. Про це повідомив на брифінгу гендиректора Всесвітньої організації охорони здоров'я (ВООЗ) Тедроса Аданома Гебрейєсуса.

«Після майже двомісячного зростання глобальна кількість випадків і смертей від Covid-19 минулого тижня залишалася стабільною. Але вона стабільна на дуже високому рівні – понад 4,5 млн випадків і 68 000 смертей», – зазначив Гебрейєсус.

Але, за його словами, ситуація сильно відрізняється від регіону до регіону і від країни до країни.

«У деяких регіонах і країнах як і раніше спостерігається різке зростання випадків захворювання і смертей від Covid-19, в той час як в інших спостерігається зниження», – додав він.

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