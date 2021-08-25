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    ВООЗ повідомила про збільшення числа гіпертоніків в світі

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    ВООЗ повідомила про збільшення числа гіпертоніків в світі - ВООЗ повідомила про збільшення числа гіпертоніків в світі
    ВООЗ повідомила про збільшення числа гіпертоніків в світі
    Фото з відкритих джерел

    Більше 700 мільйонів гіпертоніків в світі не підозрюють про своє захворювання, зазначили у ВООЗ

    За останні 30 років кількість людей старше 30 років, які страждають від артеріальної гіпертензії, збільшилася вдвічі і досягла 1,28 мільярда осіб. Це випливає з результатів дослідження, проведеного Імперським коледжем Лондона і Всесвітньою організацією охорони здоров'я (ВООЗ). Звіт був опублікований в журналі The Lancet.

    В основу дослідження лягли дані про гіпертоніків у віці від 30 до 79 років з 184 країн.

    Уточнюється, що в даний час від цієї недуги частіше страждають жителі країн з низькими і середніми доходами. У той же час в багатьох державах частка гіпертоніків знизилася - так, в 2019 році найменше ця частка була в Канаді, Перу і Швейцарії.

    При цьому більше половини всіх хворих в світі (700 мільйонів) не підозрюють про свою гіпертонію.

    У ВООЗ попередили, що дана недуга значно збільшує ризик хвороб серця, мозку і нирок і є однією з основних причин смерті і захворювань в світі. Визначити гіпертонію можна шляхом вимірювання кров'яного тиску. Захворювання ефективно піддається лікуванню ліками.

    Теги: Перу час ВООЗ
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    ВООЗ повідомила про збільшення числа гіпертоніків в світі