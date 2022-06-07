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    Лукашенко розсипався в похвалах ЗСУ (відео)

    Білоруський диктатор високо оцінив українських захисників - Лукашенко розсипався в похвалах ЗСУ (відео)
    Білоруський диктатор високо оцінив українських захисників
    фото з відкритих джерел

    «Голову знесуть кому завгодно»

    Самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко захоплюється українськими захисниками.

    «Українські військові знесуть голову кому завгодно, – сказав Лукашенко в коментарі. – Я не кажу, «нацики» чи ні, це питання філософське».

    Нагадаємо, раніше Лукашенко відзначив ефективність українських мобільних груп, які успішно завдавали ударів по російських військах.

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    Теги: росія окупанти ЗСУ Олександр Лукашенко війна військові Україна президент окупація #stoprussia
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    Лукашенко розсипався в похвалах ЗСУ (відео)