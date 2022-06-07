Лукашенко розсипався в похвалах ЗСУ (відео)

«Голову знесуть кому завгодно»

Самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко захоплюється українськими захисниками.

«Українські військові знесуть голову кому завгодно, – сказав Лукашенко в коментарі. – Я не кажу, «нацики» чи ні, це питання філософське».

Нагадаємо, раніше Лукашенко відзначив ефективність українських мобільних груп, які успішно завдавали ударів по російських військах.

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