«Важка ситуація». Ольга Сумська висловилася про доньку, яка живе у РФ

Акторка розповіла, як спілкується зі своїми онуками, які мешкають у Москві

Народна артистка України Ольга Сумська має старшу доньку Антоніну Паперну, яка живе в Москві та знімається в російському кіно. Акторка розповіла, чи спілкується з донькою. Про це пише «Главком» із посиланням на інтервʼю зірки проєкту «Наодинці з Гламуром».

За словами Ольги Сумської, вона підтримує зв’язок зі своєю донькою, яка замовчує війну в Україні. Акторка зізналася, що не може відмовитися від рідної дитини. «Хіба може мама не спілкуватися з дітьми? Може, і є такі приклади, але не в нашому випадку. Це моє рідне дитя. Діти дорослішають. Бажаю здоров’я, натхнення, витримки», – сказала Сумська.

На питання про те, чи розглядає Ольга Сумська можливість зустрітися з донькою у Європі, вона зазначила, що наразі це неможливо. Однак родина спілкується, зокрема своїх онуків Сумська бачить через екран.

Ольга Сумська з Антоніною Паперною

Діти Антоніни Паперної називають її матір на ім’я, а не бабусею. «Вони – мої кровинки. Вони схожі на мого першого чоловіка Євгена… Але важка ситуація», – висловилася артистка.

Зазначимо, Антоніна Паперна живе в Росії. Вона одружена з російським актором Володимиром Ягличем, у подружжя є двоє дітей. Про війну в Україні акторка мовчить та мешкає у Москві.

Нагадаємо, старша дочка української акторки Ольги Сумської Антоніна Паперна знялася в серіалі в Росії. Акторка показала кадри із серіалу. Антоніна Паперна продовжує підтримувати країну-агросорку та працювати в Росії. Акторка повідомила, що вона знялася в російському серіалі «Твій дім».

Антоніна Паперна перебуває у шлюбі з росіянином Володимиром Ягличом

Також Антоніна Паперна знялася в чотирисерійній російській мелодрамі «Холодна страва». Відомо, що акторка у 2015 році закінчила московський театральний інститут імені Бориса Щукіна й того ж року почала працювати в Першій Студії Вахтангівського театру.

