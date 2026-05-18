Довіряйте фактам – додайте «Главком» до своїх надійних джерел у Google

Пєсков: Наразі мирний процес перебуває на паузі

Речник російського диктатора Дмитро Пєсков заявив, що мирний процес щодо України наразі перебуває на паузі. За його словами, Москва нібито розраховує на його відновлення. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на росЗМІ.

«Наразі мирний процес перебуває на паузі. Ми розраховуємо, що він все-таки буде відновлений», – сказав речник.

Пєсков згадав про це, коментуючи слова президента США Дональда Трампа про те, що удари по Києву можуть ускладнити мирний процес.

Нагадаємо, речник Кремля Дмитро Пєсков заявив, що Путін готовий зустрітися із Зеленським у Москві «в будь-який момент», а зустріч за межами російської столиці, на його думку, має сенс лише для підписання підсумкових домовленостей.

Також президент України Володимир Зеленський неодноразово заявляв про готовність до прямих переговорів – але виключно за межами Росії та Білорусі.

Як повідомлялося, Кремль визнав складну фазу переговорів з Україною: Пєсков тоді зазначив, що «вихід на мирну угоду займе багато часу».