Штрафи за камуфляж. Міноборони показало, який одяг заборонено носити цивільним

За носіння військової форми цивільні можуть отримати штраф від 2 550 до 6 800 грн

Міністерство оборони пояснило, чи можуть цивільні громадяни носити військову форму

Камуфляжний одяг в Україні давно вийшов за межі військових частин і став популярним елементом цивільного гардеробу. Проте слід пам'ятати, чим військова форма відрізняється від звичайного «мілітарі»-стилю, щоб не отримати штраф. Хто має право носити військову форму і які покарання передбачені за порушення, розповідає «Главком» із посиланням на Міноборони.

Хто має право носити військову форму

Перелік категорій громадян з правом носіння військової форми одягу затверджено наказом Міністерства оборони України № 606 від 20.11.2017, який встановлює Правила носіння військової форми одягу та знаків розрізнення військовослужбовцями ЗСУ, Державної служби спеціального транспорту та ліцеїстами військових ліцеїв. Згідно з цими правилами, вдягати військову форму можуть:

військовослужбовці;

військовозобов’язані на зборах;

резервісти;

курсанти та ліцеїсти;

звільнені з військової служби в запас або у відставку з наданням права носіння військової форми одягу.

Цивільні громадяни до цього списку не належать і вони не мають права носити військову форму.

Який штраф за військову форму для цивільних

Відповідальність за ігнорування цих правил встановлено Кодексом України про адміністративні правопорушення. Військова форма не може бути одягом для цивільних громадян, нагадали в Міноборони.

колаж: Міноборони

Зокрема, відповідно до ст. 186-8 КУпАП, носіння військової форми із шевронами ЗСУ або інших військових формувань особами, які не мають на це права, – карається попередженням або штрафом від 2 550 до 3 400 гривень (з конфіскацією одягу із знаками розрізнення).

За повторне порушення протягом року передбачено штраф від 3 400 до 6 800 гривень або громадські роботи на строк від 30 до 40 годин (з конфіскацією одягу із знаками розрізнення).

Яка різниця між військовою формою та «мілітарі»-стилем

Під час повномасштабної війни камуфляж став звичною частиною гардероба не лише захисників, а й цивільних українців. Проте, аби уникнути штрафів за носіння військової форми, треба розуміти, чим вона відрізняється від одягу «мілітарі»-стилю.

Військовою формою є одяг, який виготовляється у маскувальному малюнку ММ-14 (український піксель), ММ-16Ф (синьо-сірий піксель для ВМС) та інших різноманітних маскувальних малюнках для спеціального одягу для виконання бойових (спеціальних) завдань.

Одяг стилю «мілітарі» – це той, який лише візуально нагадує військовий. Він може мати схожу колірну гаму, але не повинен копіювати статутні камуфляжі, державну символіку, знаки розрізнення ЗСУ або інших військових формувань.

Таким чином, якщо це звичайна цивільна репліка без жодних офіційних військових символів і знаків, – такий одяг можна носити цивільним громадянам.