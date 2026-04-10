Українці можуть безоплатно отримати технічну освіту: «Метінвест Політехніка» відкрила набір за ваучерами

Дарія Демяник
Як ветеранам і ВПО безкоштовно отримати вищу освіту за популярними напрямами: роуд-мап від «Метінвест Політехніки»

Технічний університет «Метінвест Політехніка» продовжує програми безоплатного навчання за державними ваучерами. Програма реалізується у співпраці з Державною службою зайнятості та охоплює затребувані технічні й інженерні спеціальності.

Йдеться про державний інструмент підтримки, який дозволяє один раз пройти навчання за рахунок коштів Фонду соцстрахування на випадок безробіття. Максимальна сума ваучера становить 33 280 грн: це дає змогу повністю або частково покрити вартість освіти. У багатьох випадках навчання може бути фактично безкоштовним для вступника.

Університет пропонує широкий перелік програм, пов’язаних із реальним сектором економіки. Серед них – гірництво, металургія, електрична інженерія, автоматизація, робототехніка, ІТ-напрями, а також окремі спеціальності у сфері економіки та управління. Навчання орієнтоване на практичні навички, які можна застосовувати у роботі.

Скористатися можливістю можуть внутрішньо переміщені особи, ветерани, люди з інвалідністю, громадяни віком від 45 років із необхідним стажем, а також інші визначені категорії. Обов’язковою умовою є наявність попередньої освіти – фахової передвищої або вищої.

Отримати ваучер можна через Державну службу зайнятості онлайн або у центрі зайнятості, подавши базовий пакет документів.

У приймальній комісії університету зазначають, що вже мають досвід реалізації такої програми та бачать стабільний попит серед тих, хто хоче змінити професію або підвищити кваліфікацію. Ваучерне навчання є не лише можливістю отримати нову освіту без значних витрат, а й інструментом професійної переорієнтації: в умовах відновлення економіки такі програми покликані допомогти українцям адаптуватися до потреб ринку праці.

Читайте також

Ректор столичного вишу радить абітурієнтам обирати фундаментальні гуманітарні спеціальності
Ректор Університету Шевченка назвав спеціальності, на які радить вступати абітурієнтам у 2026 році
8 квiтня, 09:01
Бугров пригадав, що коли сам навчався на філософському факультеті, то психологія була відділенням філософського факультету
«Найбільша проблема – «психологія». Ректор Університету Шевченка пояснив, що не так із популярною спеціальністю
7 квiтня, 17:09
Бугров пояснив, що зарахування абітурієнта на бакалаврат відбувається виключно на основі зовнішніх іспитів
Чоловіки призовного віку масово вступають на перший курс? Ректор Університету Шевченка спростував чутки
7 квiтня, 06:10
Програму фінансує «Метінвест» у співпраці з ізраїльськими авторами проєкту «Хібукі-терапія», місцевими органами влади та громадськими організаціями
«Метінвест» розширює унікальну програму хібукі-терапії для дітей: вона зʼявиться ще у трьох містах
6 квiтня, 15:35
Директор GMK Center, голова Комітету промислової екології EBA Станіслав Зінченко
Без відтермінування екомита СВАМ втратимо ще два металургійні заводи – експерт
2 квiтня, 10:52
Український дрон P1-Sun застосовують для боротьби з безпілотниками-камікадзе
Чи воюватимуть українські військові на Близькому Сході: Зеленський дав остаточну відповідь
28 березня, 16:59
Оринчак пояснила, що мито на експорт брухту у 180 євро за тонну не працює належним чином через схеми реекспорту
Заборона на експорт брухту допоможе Україні утримати конкурентоспроможність – глава Асоціації видобувників
27 березня, 14:42
Металургійні підприємства в Україні працюють у складних умовах, наголошує експерт
Експортери тиснуть через суди, щоб заробляти на сірому експорті брухту – президент «Укрметалургпрому» 
24 березня, 19:27
Стипендії виплачуватимуться студентам закладів вищої освіти незалежно від форми власності навчального закладу
Студенти приватних вишів отримуватимуть стипендії: деталі
13 березня, 07:06

Місячна місія повертається додому: крізь тишу, несправності та «голоси» космосу
Сьогодні, 09:26
В Україні місцями невеликий дощ та мокрий сніг: погода на 10 квітня 2026
Сьогодні, 05:59
Прем'єр-ліга назвала неочікуваних лауреатів за підсумками туру
Вчора, 19:30
Ріццолі – про скасований гол «Динамо»: Доцільним було би підтвердити рішення
Вчора, 16:55
Українські війська вперше в історії повністю зруйнували міст за допомогою безпілотників (відео)
Вчора, 09:24
В Україні місцями невеликий дощ, туман та мокрий сніг: погода на 9 квітня 2026
Вчора, 05:59

БПАК UB60D та НРК Protector доступні для замовлення у межах програм «є-Бали» та Defence
БПАК UB60D та НРК Protector доступні для замовлення у межах програм «є-Бали» та Defence
25 березня, 15:52
