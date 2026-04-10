Українці можуть безоплатно отримати технічну освіту: «Метінвест Політехніка» відкрила набір за ваучерами

Як ветеранам і ВПО безкоштовно отримати вищу освіту за популярними напрямами: роуд-мап від «Метінвест Політехніки»

Технічний університет «Метінвест Політехніка» продовжує програми безоплатного навчання за державними ваучерами. Програма реалізується у співпраці з Державною службою зайнятості та охоплює затребувані технічні й інженерні спеціальності.

Йдеться про державний інструмент підтримки, який дозволяє один раз пройти навчання за рахунок коштів Фонду соцстрахування на випадок безробіття. Максимальна сума ваучера становить 33 280 грн: це дає змогу повністю або частково покрити вартість освіти. У багатьох випадках навчання може бути фактично безкоштовним для вступника.

Університет пропонує широкий перелік програм, пов’язаних із реальним сектором економіки. Серед них – гірництво, металургія, електрична інженерія, автоматизація, робототехніка, ІТ-напрями, а також окремі спеціальності у сфері економіки та управління. Навчання орієнтоване на практичні навички, які можна застосовувати у роботі.

Скористатися можливістю можуть внутрішньо переміщені особи, ветерани, люди з інвалідністю, громадяни віком від 45 років із необхідним стажем, а також інші визначені категорії. Обов’язковою умовою є наявність попередньої освіти – фахової передвищої або вищої.

Отримати ваучер можна через Державну службу зайнятості онлайн або у центрі зайнятості, подавши базовий пакет документів.

У приймальній комісії університету зазначають, що вже мають досвід реалізації такої програми та бачать стабільний попит серед тих, хто хоче змінити професію або підвищити кваліфікацію. Ваучерне навчання є не лише можливістю отримати нову освіту без значних витрат, а й інструментом професійної переорієнтації: в умовах відновлення економіки такі програми покликані допомогти українцям адаптуватися до потреб ринку праці.