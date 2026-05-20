Росія навмисно перенаправляє українські дрони у повітряний простір Балтії – МЗС Литви

Лариса Голуб
Міністр закордонних справ Литви Кястутіс Будріс
фото з відкритих джерел
Російська Федерація навмисно перенаправляє українські безпілотники у повітряний простір країн Балтії. Паралельно з цим Кремль веде активну наклепницьку кампанію проти Литви, Латвії та Естонії. Про це у соціальній мережі Х повідомив міністр закордонних справ Литви Кястутіс Будріс, інфомрує «Главком».

За словами очільника литовського зовнішньополітичного відомства, такі дії Москви є очевидною ознакою безпорадності на тлі успіхів Збройних Сил України.

«Росія навмисно перенаправляє українські дрони у повітряний простір Балтії, водночас проводячи наклепницькі кампанії проти Литви, Латвії та Естонії», – заявив Кястутіс Будріс.

Міністр закордонних справ Литви підкреслив, що подібні інциденти є явним актом відчаю з боку РФ. Кремль намагається спровокувати паніку, посіяти хаос серед європейських сусідів та відвернути увагу міжнародної спільноти від головного факту: Україна наразі завдає сильного й ефективного удару по російській військовій машині.

Будріс також звернувся до російського керівництва, наголосивши на непохитності Північноатлантичного альянсу: «Моє послання Кремлю: гарна спроба. Знову провалилася. НАТО залишається об’єднаним. Ми готові захищати кожен сантиметр території союзників — у повітрі, на суші та на морі».

Заява глави МЗС Литви пролунала на тлі нещодавнього інциденту в Естонії. Як повідомляв міністр оборони Естонії Ханно Певкур, у повітряний простір країни увійшов безпілотник, який згодом збила балтійська система ППО. За попередніми даними естонської сторони, це був дрон українського походження, який прямував до військових цілей на території Росії, але його траєкторію було викривлено. Наразі точні деталі події з'ясовують Військово-повітряні сили та Поліція безпеки Естонії.

«Главком» писав, що міністерство закордонних справ Латвії викликало тимчасового повіреного у справах Росії та вручило йому ноту протесту після падіння безпілотників. За даними відомства, кілька дронів увійшли до повітряного простору Латвії з території Росії та були зафіксовані у муніципалітетах Резекне, Балві та Лудза.

Нагадаємо, міністерка закордонних справ Латвії Байба Браже назвала абсолютною брехнею заяву Служби зовнішньої розвідки РФ про те, що Україна нібито готує удари по російській території з латвійської території. Вона наголосила, що Москва веде чергову цілеспрямовану кампанію з дезінформації. 

