Головна Країна Події в Україні
search button user button menu button

Окупанти вдарили по будинку у Кривому Розі: є загиблі та поранені

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Ростислав Вонс
google social img telegram social img facebook social img
Окупанти вдарили по будинку у Кривому Розі: є загиблі та поранені
Ворог атакував будівлю ударним безпілотником
колаж: glavcom.ua

На цей час відомо про щонайменше двох убитих

Російська армія атакувала Кривий Ріг. Під ворожий удар потрапив житловий будинок. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на голову Ради оборони міста Олександра Вілкула та очільника Дніпропетровської ОВА Олександра Ганжу.

Як зазначається, унаслідок обстрілу є загиблі та поранені, зокрема відомо про двох убитих людей. На місці удару виникла пожежа, триває аварійно-рятувальна операція.

Нагадаємо, 3 травня російські війська атакували Кривий Ріг за допомогою безпілотників, що призвело до руйнувань у багатоповерховому будинку та масштабної пожежі.

Як повідомлялося, президент Володимир Зеленський обговорив разом з прем’єр-міністеркою Юлією Свириденко та командувачем Повітряних сил Анатолієм Кривоножком захист прифронтових громад від російських обстрілів.

За словами глави держави, особливо важка ситуація в Херсоні, оскільки росіяни влаштували там «фактично сафарі проти людей». «Треба значно посилити захист, більше перехоплювачів, більше засобів РЕБ, більше наших екіпажів потрібні саме там, у місті», – каже він.

До слова, з окремих територій Нікопольського району Дніпропетровської області через безпекову ситуацію мають виїхати понад 1100 мешканців.

Читайте також:

Теги: Кривий Ріг обстріл Дніпропетровщина

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Унаслідок ворожого обстрілу пошкоджено адмінбудівлю
Удар по Дніпру: кількість постраждалих зросла
15 квiтня, 08:58
У Білоцерківському районі спалахнула пожежа на підприємстві
На Київщині внаслідок атаки РФ загорілось підприємство
15 квiтня, 23:35
Дрони атакували Харків
Росіяни атакували Харків: є поранені, виникли пожежі
16 квiтня, 00:59
Росіяни атакували портову інфраструктуру на Одещині, є поранений
Росіяни атакували портову інфраструктуру на Одещині, є поранений
18 квiтня, 09:32
На місцях влучань триває фіксація пошкоджень
Допомога постраждалим від атаки 16 квітня у Подільському районі: адреси штабів
16 квiтня, 12:16
Ремонтні бригади усувають наслідки атаки. Ілюстративне фото
Виробничий майданчик ДТЕК зазнав ушкоджень після нічної атаки РФ на Київ
16 квiтня, 15:32
Зафіксовано 155 повідомлень про пошкодження житла, автомобілів і об’єктів інфраструктури
Майже 600 ударів за добу. РФ масовано обстріляла Запорізьку область
20 квiтня, 07:49
Після влучань у будинку виникла масштабна пожежа
Харківщина: ворог вдарив безпілотниками по житловому будинку, є поранені
20 квiтня, 08:28
Ремонтні бригади лагодять систему
Через ворожі обстріли знеструмлено чотири області
4 травня, 11:23

Події в Україні

Окупанти вдарили по будинку у Кривому Розі: є загиблі та поранені
Окупанти вдарили по будинку у Кривому Розі: є загиблі та поранені
На Чернігівщині вогнеборці локалізували масштабну лісову пожежу
На Чернігівщині вогнеборці локалізували масштабну лісову пожежу
На Донеччині російський дрон атакував енергетичний об'єкт
На Донеччині російський дрон атакував енергетичний об'єкт
Краматорськ через ворожі обстріли вивозить пам’ятники (фото)
Краматорськ через ворожі обстріли вивозить пам’ятники (фото)
На Черкащині під час руху загорівся електропотяг
На Черкащині під час руху загорівся електропотяг
Колишня прессекретарка президента України потрапила до бази «Миротворця»
Колишня прессекретарка президента України потрапила до бази «Миротворця»

Новини

Обмін полоненими. Лубінець пояснив затримку
Сьогодні, 20:57
Угорщина отримала новий уряд: хто увійшов до команди Петера Мадяра
Сьогодні, 18:04
Міноборони впровадило ШІ в аналіз повітряних атак і удари вглиб РФ
Сьогодні, 16:44
В Україні дощитиме: погода на 12 травня
Сьогодні, 05:59
Український паспорт за спрощеною схемою: Кабмін розширив перелік країн
Вчора, 20:02
Захоплення квартир померлих за участі колишнього судді Тандира: ДБР оприлюднило деталі справи (відео)
Вчора, 15:27

Прес-релізи

BWS 2026 «Бізнеси сміливих»: ключові виклики, рішення та можливості для бізнесу у буремні часи
BWS 2026 «Бізнеси сміливих»: ключові виклики, рішення та можливості для бізнесу у буремні часи
21 квiтня, 13:06
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua