Окупанти вдарили по будинку у Кривому Розі: є загиблі та поранені

На цей час відомо про щонайменше двох убитих

Російська армія атакувала Кривий Ріг. Під ворожий удар потрапив житловий будинок. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на голову Ради оборони міста Олександра Вілкула та очільника Дніпропетровської ОВА Олександра Ганжу.

Як зазначається, унаслідок обстрілу є загиблі та поранені, зокрема відомо про двох убитих людей. На місці удару виникла пожежа, триває аварійно-рятувальна операція.

Нагадаємо, 3 травня російські війська атакували Кривий Ріг за допомогою безпілотників, що призвело до руйнувань у багатоповерховому будинку та масштабної пожежі.

Як повідомлялося, президент Володимир Зеленський обговорив разом з прем’єр-міністеркою Юлією Свириденко та командувачем Повітряних сил Анатолієм Кривоножком захист прифронтових громад від російських обстрілів.

За словами глави держави, особливо важка ситуація в Херсоні, оскільки росіяни влаштували там «фактично сафарі проти людей». «Треба значно посилити захист, більше перехоплювачів, більше засобів РЕБ, більше наших екіпажів потрібні саме там, у місті», – каже він.

До слова, з окремих територій Нікопольського району Дніпропетровської області через безпекову ситуацію мають виїхати понад 1100 мешканців.