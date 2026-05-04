Україна посилює оборону на придністровському напрямку

ОК «Захід»: росіянам на цьому кордоні ніхто не зрадіє

Сили оборони України нарощують інженерні укріплення та готують ешелоновану систему захисту на кордоні з невизнаним Придністров'ям, де зберігається російський військовий контингент. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Оперативне командування «Захід».

Що роблять на кордоні

Командувач угруповання військ «Захід» бригадний генерал Володимир Шведюк здійснив робочу поїздку до підрозділів Сил оборони на придністровській ділянці кордону. Головна мета – перевірка стану інженерних фортифікацій та готовності особового складу.

фото: Оперативне командування «Захід»

За даними командування, на кордоні з Придністровським регіоном Молдови тривають такі роботи:

облаштування інженерних загороджень;

розвиток рокадних доріг для покращення маневреності та логістики військ;

формування системи швидкого реагування на можливі провокації;

інспекція госпіталів та медичної інфраструктури для оперативної допомоги пораненим.

В ОК «Захід» зазначають, що в умовах війни співпраця між військовими, місцевими органами влади та цивільним населенням прикордоння є необхідною складовою загальної безпеки. Місцеві фермери, за словами командування, повідомляють військових щоразу, коли виїжджають на поля поблизу кордону.

11 фото На весь екран



















фото: Оперативне командування «Захід»

Ворогу «не будуть раді»

В оперативному командуванні підкреслюють: посилення оборонних рубежів – це насамперед «комплексна відповідь на потенційні ризики та спроможність швидко реагувати за будь-якої загрози». Досвід відсічі агресії на північних та східних напрямках показав: готуватися треба до всіх можливих сценаріїв.

Військовослужбовці, які несуть службу в прикордонні з невизнаною республікою, запевняють: якщо ворог спробує перетнути кордон – він опиниться у вкрай складному становищі. До спротиву готове й цивільне населення.



Нагадаємо, у квітні заступник керівника Офісу президента Павло Паліса повідомив, що в планах Росії вперше з'явився пункт про створення буферної зони у Вінницькій області з боку Придністров'я. Президент Зеленський після цього запевнив, що наразі критичної небезпеки на цьому напрямку не зафіксовано.

До слова, Молдова нещодавно ухвалила жорстке рішення щодо керівництва російського контингенту у Придністров'ї – Кишинів оголосив його небажаним і фактично заблокував вільне пересування офіцерів РФ за межі регіону.