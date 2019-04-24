Кіберполіція не зафіксувала атак на ЦВК під час другого туру виборів президента



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На президентських виборах кіберполіція вперше увійшла до складу робочої групи для охорони інформаційної системи ЦВК

Під час проведення першого туру президентських виборів кіберполіція виявила кілька спроб сканування систем ЦВК на предмет виявлення вразливостей - МВС

Кіберполіція не зафіксувала випадків втручання у роботу сервісів системи Центральної виборчої комісії під час повторного голосування на чергових виборах президента України.

Про це інформує департамент комунікації Національної поліції України.

«Під час проведення другого туру президентських виборів незаконних втручань у електронні системи ЦВК зафіксовано не було», - ідеться в повідомленні.

Зазначається, що на президентських виборах кіберполіція вперше увійшла до складу робочої групи для охорони інформаційної системи ЦВК, до якої вже входили співробітники СБУ та Держспецзв’язку.

У МВС нагадують, що під час проведення першого туру президентських виборів кіберполіція виявила кілька спроб сканування систем ЦВК на предмет виявлення вразливостей.

Зокрема, зафіксовано, що спроби сканування були здійснені з IP-адрес, розташованих у Росії та Києві.