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    Вселенський патріарх заборонив богослужіння до кінця березня

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    Вселенський патріарх Варфоломій наказав припинити всі служби у церквах - Вселенський патріарх заборонив богослужіння до кінця березня
    Вселенський патріарх Варфоломій наказав припинити всі служби у церквах

    Варфоломій заборонив церквам проводити служби і обряди через пандемію коронавірусу у світі

    Вселенський патріарх Варфоломій через пандемію коронавірусу заборонив всі православні богослужіння до кінця березня. Про це пише Reuters.

    Повідомляється, що Варфоломій наказав усім православним церквам припинити богослужіння і обряди до кінця березня.

    «Сьогодні ми цілком заявляємо про наше церковне рішення припинити всі богослужіння, події та обряди, за винятком приватних молитов у церквах, які залишаться відкритими», - заявив патріарх.

    Він також закликав віруючих відмовитися від поїздок і залишатися вдома. При цьому монастирі продовжуватимуть проводити регулярні релігійні служби для своїх громад, але стороннім паломникам і відвідувачам відмовлять у відвідуванні.

    Нагадаємо, раніше в рамках карантину в Україні були заборонені всі масові заходи. Зокрема, під заборону потрапили й релігійні обряди і церемонії з чисельністю більше десяти осіб. Крім того, по всій країні обмежені внутрішні регулярні пасажирські перевезення, певні заборони діють і в громадському транспорті.

    До слова, напередодні Українська помісна церква затвердила текст молитви від коронавірусу.

    Нагадаємо, Помісна церква закликала відкласти будь-які парафіяльні заходи до завершення карантину.

    Раніше Московська церква в Україні наказала усім монастирям бити у дзвони, аби зупинити коронавірус.

    До речі, Україна отримає один мільйон швидких тестів на коронавірус вже цієї суботи, 21 березня.

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