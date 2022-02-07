«Банду геть»: активісти пікетували офіс «Слуги народу» у Чернівцях (відео)

Підприємці спочатку вимагали скасувати закон про обов'язкове використання касових апаратів, а потім рушили до офісу президентської партії

Обурені фіскальною реформою люди в Чернівцях біля ОДА й обласного офісу партії «Слуга народу» скандували «Банду геть»

У Чернівцях під офісом партії «Слуга народу» пройшов пікет: підприємці скандували «Банду геть». Про це повідомив у Facebook депутат міської ради Василь Максимюк.

За словами Максимюка, спочатку мітингувальники скандували під стінами облдержадміністрації, а потім вирушили до офісу «Слуги народу».

«Того дня, коли Зеленський реєструє за собою патент на торгову марку «Квартал 95», «Розсміши коміка», «Слуга народу», люди в Чернівцях біля ОДА й обласного офісу партії «Слуга народу» скандують «Банду геть». Серед мітингувальників є люди, які агітували за Зеленського, голосували за нього, а зараз розчарувалися. І цього не приховують», – заявив депутат Чернівецької міськради.

Місцеві ЗМІ вказують, що сьогодні біля приміщення Чернівецької обласної державної адміністрації зібралося чимало буковинських підприємців, які вимагали скасувати закон про обов'язкове використання касових апаратів.

«Маємо три основні вимоги: прийняття законопроєктів 5866 або 5866-1, які відміняють фіскалізацію для підприємців І, ІІ та ІІІ груп. Друга вимога - відставка голови комітету податкової та митної політики Верховної Ради Данила Гетьманцева і третя вимога - зменшення тарифів на енергоносії для малого бізнесу», – повідомив голова профспілки підприємців Чернівців Степан Кукурудзяк.

Як відомо, Україну охопили протести. Підприємці вийшли проти касових апаратів (фото, відео).

Нагадаємо, з 1 січня тотальна фіскалізація охопила зобов’язаннями встановлювати реєстратори розрахункових операцій (РРО) більш ніж 800 000 ФОПів у сфері торгівлі і послуг. Для значної частини ФОПів це зобов’язання тягне суттєві додаткові витрати часу і грошей.

Раніше Кабінет міністрів остаточно назвав категорії підприємців, які можуть не користуватись касовими апаратами (РРО та ПРРО).

Також нещодавно «Слуги народу» спростували дванадцять міфів про касові апарати для ФОП.

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