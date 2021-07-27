За добу в Україні виявили майже 700 нових випадків коронавірусу

Найбільше нових випадків виявили у Києві – 188

За добу 26 липня в Україні виявили 681 нового хворого на Covid-19. 27 людей вчора померли від ускладнень хвороби. Зазначимо, що попереднього дня повідомляли про 213 виявлених хворих і двох померлих. Про це інформує пресслужба МОЗ України.

Також за минулу добу:

госпіталізовано – 266 осіб;

одужало – 515 осіб;

За добу протестовано:

методом ПЛР – 22 330 осіб,

методом ІФА – 8 918 осіб,

експрес-тестами – 13 491 особа.

За весь час пандемії в Україні:

захворіло – 2 249 344 особи;

одужало – 2 184 880 осіб;

летальних випадків – 52 876;

проведено ПЛР-тестувань – 11 301 274.

За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у місті Київ (188), Одеській (68), Донецькій (57), Харківській (42) та Луганській (41) областях.

Станом на ранок вівторка у світі на Covid-19 інфікувалися понад 195,3 млн осіб. Про це повідомляє Worldometers. Всього у світі на Covid-19 інфіковано 195,346,641 людей, з них одужало 177,183,824 особи. Кількість померлих зросла до 4,182,840.

Країнами з найбільшим поширенням коронавірусу залишаються США (35,287,269), Індія (31,439,764), Бразилія (19,707,662), Росія (6,149,780), Франція (5,999,244), Велика Британія (5,722,298), Туреччина (5,618,417) та Аргентина (4,859,170).

Найбільшу кількість смертей серед країн світу зафіксовано у США (627,039), Бразилії (550,586) та Індії (421,411).

Респіраторну хворобу Covid-19, інфікування якою викликає коронавірус SARS-CoV-2, вперше зафіксували у китайській провінції Хубей, наприкінці 2019 року. З того часу зараження цим вірусом було зафіксовано у 188 країнах світу, включно з Україною. Починаючи з 11 березня минулого року, Всесвітня організація охорони здоров'я визнала поширення хвороби пандемією.

До слова, на Закарпатті підозрюють ще шість випадків штаму «Дельта», хворі були в Росії.

Крім того, на Львівщині одужав перший пацієнт із штамом «Дельта». Медики назвали симптоми.

Представник ВООЗ спрогнозував, коли Україні очікувати новий спалах Covid-19. «Точну відповідь дати важко. Але, попри наявні дані, широке поширення «Дельта», заходи охорони громадського здоров'я та соціальні заходи, охоплення вакцинацією та інші параметри, прогнозуємо, що випадки інфікування і госпіталізації почнуть рецидивувати в кінці серпня – початку вересня і триватимуть до зими, залежно від дій уряду і розширення масштабів вакцинації», – заявив він.