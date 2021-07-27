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    За добу в Україні виявили майже 700 нових випадків коронавірусу

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    До лікарень вчора потрапили 266 осіб із коронавірусом&nbsp; - За добу в Україні виявили майже 700 нових випадків коронавірусу
    До лікарень вчора потрапили 266 осіб із коронавірусом 
    Фото: Укрінформ

    Найбільше нових випадків виявили у Києві – 188

    За добу 26 липня в Україні виявили 681 нового хворого на Covid-19. 27 людей вчора померли від ускладнень хвороби. Зазначимо, що попереднього дня повідомляли про 213 виявлених хворих і двох померлих. Про це інформує пресслужба МОЗ України.

    Також за минулу добу:

    • госпіталізовано – 266 осіб;
    • одужало – 515 осіб;

    За добу протестовано:

    • методом ПЛР – 22 330 осіб,
    • методом ІФА – 8 918 осіб,
    • експрес-тестами – 13 491 особа.

    За весь час пандемії в Україні:

    • захворіло – 2 249 344 особи;
    • одужало – 2 184 880 осіб;
    • летальних випадків – 52 876;
    • проведено ПЛР-тестувань – 11 301 274.

    За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у місті Київ (188), Одеській (68), Донецькій (57), Харківській (42) та Луганській (41) областях.

    Станом на ранок вівторка у світі на Covid-19 інфікувалися понад 195,3 млн осіб. Про це повідомляє Worldometers. Всього у світі на Covid-19 інфіковано 195,346,641 людей, з них одужало 177,183,824 особи. Кількість померлих зросла до 4,182,840.

    Країнами з найбільшим поширенням коронавірусу залишаються США (35,287,269), Індія (31,439,764), Бразилія (19,707,662), Росія (6,149,780), Франція (5,999,244), Велика Британія (5,722,298), Туреччина (5,618,417) та Аргентина (4,859,170).

    Найбільшу кількість смертей серед країн світу зафіксовано у США (627,039), Бразилії (550,586) та Індії (421,411).

    Респіраторну хворобу Covid-19, інфікування якою викликає коронавірус SARS-CoV-2, вперше зафіксували у китайській провінції Хубей, наприкінці 2019 року. З того часу зараження цим вірусом було зафіксовано у 188 країнах світу, включно з Україною. Починаючи з 11 березня минулого року, Всесвітня організація охорони здоров'я визнала поширення хвороби пандемією.

    До слова, на Закарпатті підозрюють ще шість випадків штаму «Дельта», хворі були в Росії.

    Крім того, на Львівщині одужав перший пацієнт із штамом «Дельта». Медики назвали симптоми.

    Представник ВООЗ спрогнозував, коли Україні очікувати новий спалах Covid-19. «Точну відповідь дати важко. Але, попри наявні дані, широке поширення «Дельта», заходи охорони громадського здоров'я та соціальні заходи, охоплення вакцинацією та інші параметри, прогнозуємо, що випадки інфікування і госпіталізації почнуть рецидивувати в кінці серпня – початку вересня і триватимуть до зими, залежно від дій уряду і розширення масштабів вакцинації», – заявив він.

    Теги: Міністерство охорони здоров'я лікарня хвороби коронавірус
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    За добу в Україні виявили майже 700 нових випадків коронавірусу