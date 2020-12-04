Вже домовились з Pfizer. Степанов розповів, коли Україна отримає вакцину від коронавірусу

Максим Степанов: Постачання вакцини Pfizer очікується на початку другого кварталу 2021 року

Україна отримає близько 8 млн доз вакцини за програмою COVAX

Міністр охорони здоров’я Максим Степанов заявив, що Україна отримає вакцину від коронавірусу у кінці першого – на початку другого кварталу 2021 року. Про це міністр повідомив під час години запитань до уряду у Верховній Раді.

«Україна отримає вакцину, близько 8 млн доз за програмою COVAX. До 7 грудня у нас підписання відповідних документів. Приблизний термін отримання цієї вакцини – це кінець першого початок другого кварталу», – заявив Степанов.

Степанов додав, що Україна домовилася з компанією Pfizer, постачання вакцини цієї компанії очікується на початку другого кварталу. Міністр не уточнив кількості доз, які може поставити компанія.

Степанов виключив закупку Україною російської вакцини, адже її не рекомендує ВООЗ.

У світі зараз відомо про три перспективні вакцини від коронавірусу. 9 листопада компанії Pfizer та BioNTech оголосили про те, що їхня вакцина продемонструвала ефективність у понад 90% на фінальному етапі випробувань.

16 листопада американська компанія Moderna заявила, що ефективність її вакцини-кандидата від Covid-19 становить 94,5%. Очікується, що вакцина Moderna не буде доступна за межами США до наступного року. Пізніше компанія заявила, що її вакцина показала 100% ефективності при важких випадках коронавірусу.

Ще один препарат, вакцина Оксфордського університету та AstraZeneca, за підсумками випробувань показала середню ефективність 70%.

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