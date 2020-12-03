WhatsApp назвав необхідні налаштування для безпечної роботи додатку

Щоб захиститися від небезпеки, у першу чергу спеціаліст радить встановити двокрокову перевірку

Спеціаліст Forbes Зак Доффман назвав три важливі настройки WhatsApp, які необхідно включити для безпечної роботи месенджера.

За словами експерта, зловмисники практикують кілька способів злому WhatsApp. Один з них заснований на соціальній інженерії: користувача обманом змушують поділитися кодом з СМС зі «знайомим» людиною, якого вже зламали.

Щоб захиститися від небезпеки, у першу чергу Доффман радить встановити двокрокову перевірку і задати додатковий шестизначний код. Навіть якщо зловмисник дізнається пароль користувача з СМС, він не зможе скористатися ним при зломі.

«Кожен, хто використовує WhatsApp, повинен включити цей параметр безпеки», – зазначив експерт, додавши, що це можна зробити через меню «Обліковий запис» у налаштуваннях програми.

Другий необхідний крок – відключення автоматичного збереження фотографій і відеозаписів на смартфоні. Доффман каже, що приймати мультимедійні дані можна тільки у тому випадку, якщо користувач готовий поручитися за відправника. В іншому випадку знімок або ролик може приховувати шкідливий код. Щоб відключити автоматичну відповідь медіафайлів, потрібно зайти у налаштування, вибрати «Чати» і прибрати галочку з пункту «у фотоплівку».

Експерт також порадив потурбуватися налаштуваннями конфіденційності: обмежити коло людей, які бачать аккаунт користувача і які можуть додавати його у групи. Це допоможе захиститися від атак зловмисників, вважає Доффман. Для регулювання цих параметрів потрібно зайти у «Налаштування», вибрати пункт «Обліковий запис» і знайти під меню «Конфіденційність».

Нагадаємо, що у WhatsApp зʼявилась функція самознищування повідомлень.

До слова, користувачів WhatsApp попередили про нову схему шахрайства.