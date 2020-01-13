Прем’єр Ізраїлю: Іран брехав. Вони знали з самого початку, що збили український літак



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Прем’єрміністр Ізраїлю Беньямін Нетаньягу

Виступаючи перед міністрами свого уряду, Нетаньягу звинуватив Тегеран у брехні

Прем’єрміністр Ізраїлю Беньямін Нетаньягу закликав західні країни посилити санкційний тиск на Іран, а також висловив співчуття через атаку на український літак компанії «Міжнародні авіалінії України» поблизу Тегерану.

Про це повідомляє пресслужба ізраїльського уряду.

Нетаньяху під час засідання кабінету міністрів країни прокоментував катастрофу українського авіалайнера в Ірані. Виступаючи перед міністрами свого уряду, він знову звинуватив Тегеран у брехні.

Глава уряду Ізраїлю висловив співчуття «жертвам обману і халатності Ірану».

«Іран брехав. Так само, як вони брехали про свою секретну ядерну програму, вони тепер брешуть про інцидент з українським літаком. Вони знали з самого початку, що вони його збили, вони знали, що це було зроблено ненавмисно, але брехали вони навмисно, вони обдурили весь світ», — заявив він.

«Я вітаю введення президентом США Дональдом Трампом нових дуже жорстких санкцій щодо цього (іранського — ред.) режиму. Повинен сказати, що це було зроблено і у зв’язку з рішенням Ірану прискорити процес збагачення урану. Я закликаю Велику Британію, Францію і Німеччину приєднатися до зусиль США. Ізраїль не дозволить Ірану розробити ядерну зброю», — додав прем'єрміністр.

Як відомо, робота по розшифровці бортових самописців збитого в Ірані Boeing МАУ буде проводитися в Україні.

До 19 січня тіла загиблих мають повернути в Україну. Український уряд виплатить родинам загиблих в авіакатастрофі в Ірані по 200 тисяч гривень допомоги.

Нагадаємо, президент Володимир Зеленський у відеозверненні до українців запевнив, що пам’ять усіх загиблих в авіакатастрофі літака МАУ в Ірану буде гідно вшанована, усіх винних у трагедії покарають.

Як повідомлялося, військові Ірану взяли на себе повну відповідальність за збитий український літак.

У столиці Ірану розпочалися акції протесту після того, як влада країни визнала, що український літак у середу під Тегераном помилково збили іранські військові.

У суботу вранці, 11 січня, Іран офіційно визнав, що український літак МАУ, який летів із Тегерана до Києва, був «випадково» збитий ракетою. Іранські військові пояснили, що літак був помилково сприйнятий як ворожа ціль після того, як він повернув у бік одного з військових об’єктів.

Раніше Іран категорично заперечував збиття українського літака ракетою.

За інформацією джерел ЗМІ, Іран збив український літак двома російськими ракетами «Тор».

Boeing 737 авіакомпанії МАУ розбився неподалік від Тегерана приблизно через три хвилини після зльоту з аеропорту Імама Хомейні. На борту було 167 пасажирів і 9 членів екіпажу. Всі вони загинули.