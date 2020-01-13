У Канаді вшанували пам'ять жертв катастрофи Boeing в Ірані

University of #Toronto Convocation Hall hosting a mourning ceremony for the victims of the #UkranianPlaneCrash. Started with national anthem of #Canada and #Iran’s most famous patriotic song. pic.twitter.com/P88dVTP47Q — Bahman Kalbasi (@BahmanKalbasi) 12 січня 2020 р.

Прем’єрміністр провінції Онтаріо, де розташоване місто Торонто, Даґ Форд, також висловив свої співчуття родинам загиблих.

«Моє серце крається через 176 невинних душ, які загинули в аварії рейсу PS752. Ми всі вражені й відчуваємо біль іранської громади. Жителі Онтаріо, Канади й усього світу оплакують загиблих разом із вами й вимагають справедливості для жертв цієї жахливої трагедії», — написав він у Twitter.

My heart breaks for the 176 innocent people who lost their lives on Flight 752. We have all been touched and are feeling the pain of the Iranian community. The people of Ontario, Canada, and the world mourn with you and demand justice for the victims of this terrible tragedy. pic.twitter.com/JdnjqTGwlx — Doug Ford (@fordnation) 12 січня 2020 р.

Ще один захід зі вшанування пам’яті відбувся в Університеті Альберти, що в місті Едмонтон, де навчалися й викладали деякі із загиблих канадців. На ньому були присутні близько 1700 людей, зокрема прем’єрміністр Канади Джастін Трюдо та міністр закордонних справ країни Франсуа-Філіп Шампань.

«Ви можете почуватися нестерпно самотніми, але ви не самотні. Цього вечора, завтра і на дальші роки уся ваша країна — з вами», — звернувся Трюдо до друзів і близьких жертв трагедії в спортивному залі університету, де й відбувався захід.

«Ми не заспокоїмося, поки не матимемо відповідей, поки не встановиться справедливість, а винні будуть притягнуті до відповідальності», — сказав канадський прем’єр.

Як відомо, робота по розшифровці бортових самописців збитого в Ірані Boeing МАУ буде проводитися в Україні.

До 19 січня тіла загиблих мають повернути в Україну. Український уряд виплатить родинам загиблих в авіакатастрофі в Ірані по 200 тисяч гривень допомоги.

Нагадаємо, президент Володимир Зеленський у відеозверненні до українців запевнив, що пам’ять усіх загиблих в авіакатастрофі літака МАУ в Ірану буде гідно вшанована, усіх винних у трагедії покарають.

Як повідомлялося, військові Ірану взяли на себе повну відповідальність за збитий український літак.

У столиці Ірану розпочалися акції протесту після того, як влада країни визнала, що український літак у середу під Тегераном помилково збили іранські військові.

У суботу вранці, 11 січня, Іран офіційно визнав, що український літак МАУ, який летів із Тегерана до Києва, був «випадково» збитий ракетою. Іранські військові пояснили, що літак був помилково сприйнятий як ворожа ціль після того, як він повернув у бік одного з військових об’єктів.

Раніше Іран категорично заперечував збиття українського літака ракетою.

За інформацією джерел ЗМІ, Іран збив український літак двома російськими ракетами «Тор».

Boeing 737 авіакомпанії МАУ розбився неподалік від Тегерана приблизно через три хвилини після зльоту з аеропорту Імама Хомейні. На борту було 167 пасажирів і 9 членів екіпажу. Всі вони загинули.