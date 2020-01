У Канаді вшанували пам'ять жертв катастрофи Boeing в Ірані

University of #Toronto Convocation Hall hosting a mourning ceremony for the victims of the #UkranianPlaneCrash . Started with national anthem of #Canada and #Iran ’s most famous patriotic song. pic.twitter.com/P88dVTP47Q

Прем’єрміністр провінції Онтаріо, де розташоване місто Торонто, Даґ Форд, також висловив свої співчуття родинам загиблих.

«Моє серце крається через 176 невинних душ, які загинули в аварії рейсу PS752. Ми всі вражені й відчуваємо біль іранської громади. Жителі Онтаріо, Канади й усього світу оплакують загиблих разом із вами й вимагають справедливості для жертв цієї жахливої трагедії», — написав він у Twitter.

My heart breaks for the 176 innocent people who lost their lives on Flight 752. We have all been touched and are feeling the pain of the Iranian community. The people of Ontario, Canada, and the world mourn with you and demand justice for the victims of this terrible tragedy. pic.twitter.com/JdnjqTGwlx