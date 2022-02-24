Як працює «Укрзалізниця»: зміна графіків та маршрутів, деякі поїзди скасовано
Аеропорти закрито, «Укрзалізниця» змінила графіки руху
Через повномасштабне військове вторгнення РФ В Україну всі основні аеропорти наразі закрито. Як повідомляє «Украерорух», обслуговування цивільних літаків у повітряному просторі України призупинено.
Щодо залізничного сполучння, як повідомляє «Укрзалізниця» у Telegram, у курсуванні поїздів міжміського сполучення також відбулися певні зміни:
За даними УЗ, всі потяги до Києва та зі столиці, а також поїзди західного напрямку курсують та продовжать відправлятися за графіком.
Водночас потяги східного спрямування продовжують рух на безпечній швидкості. При цьому можливі уповільнення та зупинки з міркувань безпеки біля станцій, обладнаних укриттями.
Українців просять стежити за офіційними повідомленнями Укрзалізниці та прибувати на вокзали за 30 хвилин до відправлення поїзда.
З метою безпеки внесено зміни до руху поїздів:
- №10 Київ – Маріуполь слідує зі зменшеною швидкістю на Волновасі, №11 Київ – Новоолексіївка, №86/88 Львів, Ковель – Новоолексіївка слідують ст. Федорівка
- №44 Івано-Франківськ – Київ зупинено за ст. Ірша
- №112 Київ – Авдіївка зупинено за ст. Покровськ.
- Потяги до Харкова тимчасово зупинено.
- Поїзди №142 Маріуполь – Одеса, №10 Маріуполь – Київ та №10 Маріуполь – Київ курсують відповідно до графіку.
- Поїзди №12 Новоолексіївка – Київ та №82 Новоолексіївка – Харків затримуються через обрив контактної мережі.
- Також Укрзалізниця призначила додатковий рейс 713 з Києва до Вінниці о 14:25. Квитки у продажу з 12:30.
- Буде додано вечірній додатковий рейс Київ-Львів. Про час його відправлення буде повідомлено пізніше.
- Тим часом, з міркувань безпеки сьогодні не зможуть бути відправлені з кінцевих станцій поїзд 113/114/141/142 з Бахмута до Львова та 732 Запоріжжя-Київ.
- Швидкісний експрес 722 Харків-Київ відправиться з Харкова диспетчерським розкладом.
- Задля безпеки пасажирів потяг 45/46 Лисичанськ-Ужгород змінює маршрут південніше від кордону і прямуватиме через Полтаву. Посадки по станціях Суми, Ворожба, Ніжин, Конотоп, Бахмач не буде.
Також «Укрзалізниця» здійснює евакуацію населення Луганської і Донецької областей. Всього з 13:00 евакуйовано 7615 осіб:
Маріуполь 1724;
- Попасна 362;
- Бахмут 280;
- Лисичанськ 2534;
- Константинівка 1908;
- Авдіївка 228;
- Покровськ 579.
Слідкуйте за оновленнями.
Контакт-центр Укрзалізниці працю в штатному режимі: 0-800-50-31-11.
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