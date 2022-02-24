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    Як працює «Укрзалізниця»: зміна графіків та маршрутів, деякі поїзди скасовано

    &laquo;Укрзалізниця&raquo;&nbsp; здійснює евакуацію населення з небезпечних районів Луганської та Донецької областей - Як працює «Укрзалізниця»: зміна графіків та маршрутів, деякі поїзди скасовано
    «Укрзалізниця»  здійснює евакуацію населення з небезпечних районів Луганської та Донецької областей
    фото: korrespondent.net

    Аеропорти закрито, «Укрзалізниця» змінила графіки руху

    Через повномасштабне військове вторгнення РФ В Україну всі основні аеропорти наразі закрито. Як повідомляє «Украерорух», обслуговування цивільних літаків у повітряному просторі України призупинено.

    Щодо залізничного сполучння, як повідомляє «Укрзалізниця» у Telegram, у курсуванні поїздів міжміського сполучення також відбулися певні зміни:

    За даними УЗ, всі потяги до Києва та зі столиці, а також поїзди західного напрямку курсують та продовжать відправлятися за графіком.

    Водночас потяги східного спрямування продовжують рух на безпечній швидкості. При цьому можливі уповільнення та зупинки з міркувань безпеки біля станцій, обладнаних укриттями.

    Українців просять стежити за офіційними повідомленнями Укрзалізниці та прибувати на вокзали за 30 хвилин до відправлення поїзда.

    З метою безпеки внесено зміни до руху поїздів:

    • №10 Київ – Маріуполь слідує зі зменшеною швидкістю на Волновасі, №11 Київ Новоолексіївка, №86/88 Львів, Ковель Новоолексіївка слідують ст. Федорівка
    • №44 Івано-Франківськ – Київ зупинено за ст. Ірша
    • №112 Київ – Авдіївка зупинено за ст. Покровськ.
    • Потяги до Харкова тимчасово зупинено.
    • Поїзди №142 Маріуполь Одеса, №10 Маріуполь Київ та №10 Маріуполь Київ курсують відповідно до графіку.
    • Поїзди №12 Новоолексіївка Київ та №82 Новоолексіївка Харків затримуються через обрив контактної мережі.
    • Також Укрзалізниця призначила додатковий рейс 713 з Києва до Вінниці о 14:25. Квитки у продажу з 12:30.
    • Буде додано вечірній додатковий рейс Київ-Львів. Про час його відправлення буде повідомлено пізніше.
    • Тим часом, з міркувань безпеки сьогодні не зможуть бути відправлені з кінцевих станцій поїзд 113/114/141/142 з Бахмута до Львова та 732 Запоріжжя-Київ.
    • Швидкісний експрес 722 Харків-Київ відправиться з Харкова диспетчерським розкладом.
    • Задля безпеки пасажирів потяг 45/46 Лисичанськ-Ужгород змінює маршрут південніше від кордону і прямуватиме через Полтаву. Посадки по станціях Суми, Ворожба, Ніжин, Конотоп, Бахмач не буде.
    Також «Укрзалізниця» додає вагони до поїзда 769 Київ-Кам’янець-Подільський

    Також «Укрзалізниця» здійснює евакуацію населення Луганської і Донецької областей. Всього з 13:00 евакуйовано 7615 осіб:

    Маріуполь 1724;

    • Попасна 362;
    • Бахмут 280;
    • Лисичанськ 2534;
    • Константинівка 1908;
    • Авдіївка 228;
    • Покровськ 579.

    Слідкуйте за оновленнями.

    Контакт-центр Укрзалізниці працю в штатному режимі: 0-800-50-31-11.

    Раніше повідомлялося, що бойовики обстріляли залізничну станцію в Станиці Луганській (фото).

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    Теги: Харків Маріуполь Росія війна Укрзалізниця залізниця Попасна Авдіївка транспорт Украерорух
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    Як працює «Укрзалізниця»: зміна графіків та маршрутів, деякі поїзди скасовано