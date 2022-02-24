Як працює «Укрзалізниця»: зміна графіків та маршрутів, деякі поїзди скасовано

«Укрзалізниця» здійснює евакуацію населення з небезпечних районів Луганської та Донецької областей

Аеропорти закрито, «Укрзалізниця» змінила графіки руху

Через повномасштабне військове вторгнення РФ В Україну всі основні аеропорти наразі закрито. Як повідомляє «Украерорух», обслуговування цивільних літаків у повітряному просторі України призупинено.

Щодо залізничного сполучння, як повідомляє «Укрзалізниця» у Telegram, у курсуванні поїздів міжміського сполучення також відбулися певні зміни:

За даними УЗ, всі потяги до Києва та зі столиці, а також поїзди західного напрямку курсують та продовжать відправлятися за графіком.

Водночас потяги східного спрямування продовжують рух на безпечній швидкості. При цьому можливі уповільнення та зупинки з міркувань безпеки біля станцій, обладнаних укриттями.

Українців просять стежити за офіційними повідомленнями Укрзалізниці та прибувати на вокзали за 30 хвилин до відправлення поїзда.

З метою безпеки внесено зміни до руху поїздів:

№10 Київ – Маріуполь слідує зі зменшеною швидкістю на Волновасі, №11 Київ – Новоолексіївка, №86/88 Львів, Ковель – Новоолексіївка слідують ст. Федорівка

– – №44 Івано-Франківськ – Київ зупинено за ст. Ірша

№112 Київ – Авдіївка зупинено за ст. Покровськ.

Потяги до Харкова тимчасово зупинено.

Поїзди №142 Маріуполь – Одеса, №10 Маріуполь – Київ та №10 Маріуполь – Київ курсують відповідно до графіку.

Одеса, №10 Маріуполь Київ та №10 Маріуполь Київ курсують відповідно до графіку. Поїзди №12 Новоолексіївка – Київ та №82 Новоолексіївка – Харків затримуються через обрив контактної мережі.

Київ та №82 Новоолексіївка Харків затримуються через обрив контактної мережі. Також Укрзалізниця призначила додатковий рейс 713 з Києва до Вінниці о 14:25. Квитки у продажу з 12:30.

Буде додано вечірній додатковий рейс Київ-Львів. Про час його відправлення буде повідомлено пізніше.

додатковий рейс Київ-Львів. Про час його відправлення буде повідомлено пізніше. Тим часом, з міркувань безпеки сьогодні не зможуть бути відправлені з кінцевих станцій поїзд 113/114/141/142 з Бахмута до Львова та 732 Запоріжжя-Київ.

Швидкісний експрес 722 Харків-Київ відправиться з Харкова диспетчерським розкладом .

відправиться Харкова диспетчерським розкладом Задля безпеки пасажирів потяг 45/46 Лисичанськ-Ужгород змінює маршрут південніше від кордону і прямуватиме через Полтаву. Посадки по станціях Суми, Ворожба, Ніжин, Конотоп, Бахмач не буде.

Також «Укрзалізниця»додає вагони до поїзда 769 Київ-Кам’янець-Подільський

Також «Укрзалізниця» здійснює евакуацію населення Луганської і Донецької областей. Всього з 13:00 евакуйовано 7615 осіб:

Маріуполь 1724;

Попасна 362;

Бахмут 280;

Лисичанськ 2534;

Константинівка 1908;

Авдіївка 228;

Покровськ 579.

Слідкуйте за оновленнями.

Контакт-центр Укрзалізниці працю в штатному режимі: 0-800-50-31-11.

Раніше повідомлялося, що бойовики обстріляли залізничну станцію в Станиці Луганській (фото).

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