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    Думки вголос

    Росіяни захворіли на ненависть

    • Дмитро Галко

      Журналіст

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    Ще вчора у Росії кричали про&nbsp;&laquo;Один народ&raquo; та&nbsp;&laquo;Ми же братья&raquo;, а сьогодні готові йти війною... - Росіяни захворіли на ненависть
    Ще вчора у Росії кричали про «Один народ» та «Ми же братья», а сьогодні готові йти війною...
    фото з відкритих джерел

    Кремль культивує в громадянах найгірші риси

    Мовою оригіналу

    Удалил из друзей последнего русского. Последнего, кого лично знал много лет.

    Не ватник, конечно, такие откололись ещё в 2013-2014 гг. Называл себя врагом любого государства и любого национализма. Соответственно, никого не поддерживал в российско-украинской войне. Мне такая позиция всегда казалась аморальной – потому что ясно, кто тут агрессор, а кто жертва, уравнивать же их аморально. Кроме того, Россия – мракобесная империя и диктатура, для человека подобных взглядов она должна воплощать собой абсолютное зло. Кому, как не ей, желать поражения.

    Но когда он на голубом глазу стал оценивать состояние украинской армии по видеозаписи тренировки киевской теробороны в городском парке (естественно, без патронов), да ещё с явным злорадством и язвительностью, предрекая Украине тотальное поражение (патамушта у них даже патронов нет), стало ясно, что слово «любой» в якобы антигосударственных принципах этого человека было ложью.

    Я не знаю, что там происходит в России, опыляют с самолётов или чипируют специально, но ненавистью к украинцам в той или иной форме оказались заражены даже те, от кого этого совсем не ждал. Надеюсь, учёные когда-нибудь объяснят этот феномен.

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    Джерело: блог Дмитра Галко

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    Теги: Росія війна агресія
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    Росіяни захворіли на ненависть