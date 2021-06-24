Аграрії розповіли, яким буде сезон кавунів

У селі Виноградове, де процвітає баштанництво, господарі не дуже втішені урожаєм кавунів

Українські аграрії запевняють, що з кавунами на ринках варто зачекати. Про це інформує agronews.ua.

На ринках є кавуни, але вони вирощені під плівкою. Смак вони мають невиразний, а коштують дорого. Навіть у червні на гуртових ринках продавці просять по двадцять гривень за кілограм. Польові кавуни коштують дешевше, та з урахуванням холодної дощової погоди вони дозріють не швидко. До того ж, десятки гектарів власникам довелося пересівати.

У селі Виноградове, де процвітає баштанництво, дині та кавуни тут традиційно вирощує більше сотні родин. Навіть голова територіальної громади Сергій Шматенко з родиною обробляє власний баштан на чотирьох гектарах земельного паю. Та результати важкої праці його та односельців не дуже мотивують.

«Щойно висадили кавуни, а тут холоди й зливи. Всі поля плавають – у низинах цілі озера стоять. Тож перша посадка загинула, довелося її пересівати. Вдруге сходи з’явилися, та дощі, які випадали з небаченою для наших країв частотою, зволожили землю так, що на баштан і не пройдеш. А між тим, саме час заводити туди культиватор, бо трава між рядками піднялася густо. Інакше ніяк – адже гербіциди ми принципово не використовуємо, і від бур’янів мусимо позбавлятися механічним способом. А як вчасно не позбавитися, то дика рослинність кавуни «задушить». Якщо пересівати баштан будемо змушені втретє, то вже й не знаю, коли з нього дочекаємося врожаю – хіба під кінець вересня», – розповів голова Виноградівської ОТГ Сергій Шматенко.

Додамо, що через вологу погоду цього року черешні в Україні буде обмаль і вона буде недешевою. Так, у Мелітополі дощі зіпсували високий урожай черешні, який пророкували аграрії. Садівники з досадою відзначають, що на дереві насилу можна знайти ягоди, які залишилися цілими.

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