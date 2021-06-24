  1. Головна
  2. Новини
рус
    Новини

    Аграрії розповіли, яким буде сезон кавунів

    •  glavcom.ua
    • Розсилка
    Смачні кавуни будуть на ринках трохи пізніше - Аграрії розповіли, яким буде сезон кавунів
    Смачні кавуни будуть на ринках трохи пізніше
    Фото з відкритих джерел

    У селі Виноградове, де процвітає баштанництво, господарі не дуже втішені урожаєм кавунів

    Українські аграрії запевняють, що з кавунами на ринках варто зачекати. Про це інформує agronews.ua.

    На ринках є кавуни, але вони вирощені під плівкою. Смак вони мають невиразний, а коштують дорого. Навіть у червні на гуртових ринках продавці просять по двадцять гривень за кілограм. Польові кавуни коштують дешевше, та з урахуванням холодної дощової погоди вони дозріють не швидко. До того ж, десятки гектарів власникам довелося пересівати.

    У селі Виноградове, де процвітає баштанництво, дині та кавуни тут традиційно вирощує більше сотні родин. Навіть голова територіальної громади Сергій Шматенко з родиною обробляє власний баштан на чотирьох гектарах земельного паю. Та результати важкої праці його та односельців не дуже мотивують.

    «Щойно висадили кавуни, а тут холоди й зливи. Всі поля плавають – у низинах цілі озера стоять. Тож перша посадка загинула, довелося її пересівати. Вдруге сходи з’явилися, та дощі, які випадали з небаченою для наших країв частотою, зволожили землю так, що на баштан і не пройдеш. А між тим, саме час заводити туди культиватор, бо трава між рядками піднялася густо. Інакше ніяк – адже гербіциди ми принципово не використовуємо, і від бур’янів мусимо позбавлятися механічним способом. А як вчасно не позбавитися, то дика рослинність кавуни «задушить». Якщо пересівати баштан будемо змушені втретє, то вже й не знаю, коли з нього дочекаємося врожаю – хіба під кінець вересня», – розповів голова Виноградівської ОТГ Сергій Шматенко.

    Додамо, що через вологу погоду цього року черешні в Україні буде обмаль і вона буде недешевою. Так, у Мелітополі дощі зіпсували високий урожай черешні, який пророкували аграрії. Садівники з досадою відзначають, що на дереві насилу можна знайти ягоди, які залишилися цілими.

    Читайте також:
    Теги: ціни аграрії Україна
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies

    Аграрії розповіли, яким буде сезон кавунів