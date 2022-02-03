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    Столицю 3 лютого накриє сніг і сильний вітер

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    Водіям радять бути уважними на дорогах, оскільки очікується ожеледь - Столицю 3 лютого накриє сніг і сильний вітер
    Водіям радять бути уважними на дорогах, оскільки очікується ожеледь
    фото:glavcom.ua

    Вранці киян очікує морозна погода

    Сьогодні, 3 лютого, у Києві та області очікується мокрий сніг. На дорогах вранці і ввечері буде ожеледь. Про це повідомляє Укргідрометцентр.

    За прогнозом синоптиків температура повітря не підніметься вище +1 градуса.



    У Києві вдень очікуються невеликі опади у вигляді мокрого снігу. На дорогах буде ожеледь. Крім цього, вітер буде південно-західний, з поривами до 12 метрів за секунду. Вранці киян очікує морозна погода, близько -3 градусів, проте ближче до обіду стовпчики термометрів покажуть + 1 градус.

    Водіям варто бути акуратними на дорогах, оскільки очікується ожеледь через мокрий сніг і постійно нестабільну температуру повітря.

    Нагадаємо, напередодні бабак Тимко «розповів», коли в Україну прийде весна .

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    Теги: прогноз погоди Київ рятувальники повітря вітер весна
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    Столицю 3 лютого накриє сніг і сильний вітер