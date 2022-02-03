Столицю 3 лютого накриє сніг і сильний вітер

Вранці киян очікує морозна погода

Сьогодні, 3 лютого, у Києві та області очікується мокрий сніг. На дорогах вранці і ввечері буде ожеледь. Про це повідомляє Укргідрометцентр.

За прогнозом синоптиків температура повітря не підніметься вище +1 градуса.

У Києві вдень очікуються невеликі опади у вигляді мокрого снігу. На дорогах буде ожеледь. Крім цього, вітер буде південно-західний, з поривами до 12 метрів за секунду. Вранці киян очікує морозна погода, близько -3 градусів, проте ближче до обіду стовпчики термометрів покажуть + 1 градус.

Водіям варто бути акуратними на дорогах, оскільки очікується ожеледь через мокрий сніг і постійно нестабільну температуру повітря.

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