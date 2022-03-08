Японія вперше в історії надасть Україні допомогу для армії

Японія підтримує Україну

Між Україною і Японією відбулося підписання міжурядової угоди у формі обміну нотами стостовно надання уряду України на безоплатній основі захисного знаряддя для потреб Збройних Сил. Про це повідомив посол України в Японії Сергій Корсунський.

Йдеться про бронежилети, шоломи, намети, зимовий одяг, медикаменти, генератори та інше знаряддя.

«Подібний акт відбувся вперше в історії Японії. Хочу, щоб ви знали Японією надається безпрецедентна підтримка Україні», – наголосив Корсунський.

Нагадаємо, Японія запровадила заборону на експорт до Росії нафтопереробного обладнання й заморозила активи ще 32 російських і білоруських чиновників і олігархів.

Зазначимо, уряд Японії запровадив санкції проти керівництва Росії. Обмеження стосуються особисто Володимира Путіна. У понеділок, 7 березня, Кремль оголосив Японію недружньою країною.