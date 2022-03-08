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    Японія вперше в історії надасть Україні допомогу для армії

    Японія вперше в історії надасть Україні допомогу для армії
    фото: facebook/Sergiy Korsunsky

    Японія підтримує Україну

    Між Україною і Японією відбулося підписання міжурядової угоди у формі обміну нотами стостовно надання уряду України на безоплатній основі захисного знаряддя для потреб Збройних Сил. Про це повідомив посол України в Японії Сергій Корсунський.

    Йдеться про бронежилети, шоломи, намети, зимовий одяг, медикаменти, генератори та інше знаряддя.

    «Подібний акт відбувся вперше в історії Японії. Хочу, щоб ви знали Японією надається безпрецедентна підтримка Україні», – наголосив Корсунський.

    Нагадаємо, Японія запровадила заборону на експорт до Росії нафтопереробного обладнання й заморозила активи ще 32 російських і білоруських чиновників і олігархів.

    Зазначимо, уряд Японії запровадив санкції проти керівництва Росії. Обмеження стосуються особисто Володимира Путіна. У понеділок, 7 березня, Кремль оголосив Японію недружньою країною.

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    Теги: Японія санкції війна посол Україна уряд
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    Японія вперше в історії надасть Україні допомогу для армії