Японія знову збільшить оборонний бюджет



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Токіо планує витратити на оборону майже 50,5 млрд. доларів в 2020 році

Міністерство оборони Японії підготувало запит на фінансування армії на наступний рік. Про це пише інформаційне агентство Reuters.

Відповідно до документу оборонний бюджет країни наступного року збільшиться на 1,2% і складатиме 50,48 млрд. доларів. В рамках збільшення оборонного бюджету протягом останніх семи років Японії вдалося на 10% сукупно наростити витрати на армію.

В наступному році Токіо планує купити 9 винищувачів п’ятого покоління F-35 – в тому числі мова йде про 6 винищувачів версії F-35B вертикального злету і посадки.

Оборонний бюджет Японії на 2020 рік передбачає посилення протиракетної оборони – закупівлі перехоплювачів SM-3 Block IIA, радарів до систем Aegis Ashore та вертикальних універсальних пускових установок для кораблів флоту.

Раніше міністр оборони Японії Такеші Івая заявив про те, що КНДР розробляє бойові системи для прориву японської протиракетної оборони.

До слова, як стало відомо, США направлять в Польщу ще тисячу солдат.