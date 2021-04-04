Влада Йорданії повідомила про невдалу спробу держперевороту

Всього було затримано близько 20 осіб, яких підозрюють у спробі змови для повалення короля Абдалли II

Влада Йорданії повідомила, що запобігла спробі державного перевороту, затримавши члена королівської сім'ї Шерифа Хасан бен Заїда, колишнього радника короля Абдалли II, ексміністра фінансів Басема Авадаллу.

Про це повідомляє The Washington Post.

За даними видання, всього було затримано близько 20 осіб, яких підозрюють у спробі змови для повалення короля Абдалли II.

Повідомляється також, що під домашній арешт відправили колишнього спадкоємного принца Хамзу бен Хусейна. Однак, цю інформацію спростував голова Об'єднаного комітету начальників штабів генерал-майор Юсеф Хунейті, повідомляє ВВС.

Представник армії зазначив, що принца «попросили припинити дії, спрямовані проти безпеки та стабільності Йорданії».

У свою чергу, колишній наслідний принц заявив, що йому не дозволили вийти з палацу та зв’язатися з родичами. Хамза бен Хусейн повідомив, що командувач армією наказав йому залишатися вдома, а його охоронців заарештували.

Як додає Reuters, короля Абдаллу II підтримала влада США, Саудівської Аравії, Бахрейну, Єгипту, Лівану, Кувейту й Іраку.

«Ми уважно стежимо за повідомленнями та підтримуємо зв’язок із владою Йорданії. Король Абдалла II – ключовий партнер США, й він користується нашою повною підтримкою», – заявив представник Держдепартаменту США Нед Прайс.